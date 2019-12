Strojek z vrakoviště, mlýnek ze sedmdesátek. I tak se dá vařit pivo

Když mám něco rád, musím se to naučit. A pivo mám hodně rád, říká strojař z Klecan u Prahy. Logicky se proto pustil do něčeho, co většinu lidí nenapadne – doma si uvařil svoje první pivo.

Byl to trochu punk, jak už bývá u domácích pivovarníků zvykem. Našrotovaný slad vařil ve dvacetilitrovém kotlíku na plynovém vařiči, který si lidé berou pod stan. Týden předtím v kotli vařil guláš. Tak vznikl v roce 2015 první ležák. K překvapení blízkých i přítele sládka ze slovenského minipivovaru Buchvald, který mu pomáhal, byl výborný.