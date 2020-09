Řemeslníků i přes rostoucí mzdy ubývá, stávající jsou na roztrhání a stárnou

Podle původních plánů měli první řemeslníci skládat mistrovské zkoušky už na konci letošního roku. Situace kolem pandemie to pozdržela a první mistři řemesel by měli svůj „titul“ získat příští rok. Zkouška má být určena pro ty, kteří už mají už v oboru nějakou praxi a měla by být zárukou určité kvality.