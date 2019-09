Sehnat dobrého řemeslníka je problém. Technologický startup to chce změnit

Sehnat spolehlivého řemeslníka bývá problém. A když se to podaří, komunikace s ním je občas komplikovaná. U složitějších zakázek se stává, že jeden řemeslník neví, co den před ním udělal jeho kolega.

V Česku se teď s podporou významných investorů rozjíždí topenářský startup Topíte.cz, který propojí manuální řemeslo s digitálním světem. Chce tyhle nešvary napravit. Je postaven na postupech, které jsou jinde běžné, ve světě řemeslníků však vypadají jako UFO.



Všechno funguje jako „topenářský e-shop“. Pokud chce klient do svého domku topení, vyplní na webové kalkulačce parametry, jako je podlahová plocha nebo tepelná ztráta budovy, a během chvilky dostane do mailu orientační kalkulaci. Pro cílovou nabídku se ještě zjišťují další parametry, někdy to jde po telefonu, někdy je třeba přijet na místo.

Může to pomoci v situaci, kdy topenáři často ani nereagují na dotazy. „Teď pracujeme na softwarových vylepšeních, abychom co nejvíce urychlili práci na zakázkách. Zákazník je navíc stále informován, jak práce postupuje,“ říká zakladatel a šéf Topíte.cz Daniel Helcl.

Pro zákazníky spustili servisní kalendář. „Mohou se online objednat. Podle pohybu techniků navíc optimalizujeme ceny za dopravu. A díky tomu, že máme informace o zákaznících v databázi, jsme schopni někdy poradit i na dálku,“ říká.

„Chceme, aby klient měl e-shopový zážitek. Jako když nakupuje rohlíky na Rohlíku,“ říká Helcl. Právě tento e-shop považuje za svůj vzor. S tím, aby se objednání topenáře co nejvíc přiblížilo postupům, na něž jsou lidé zvyklí u internetových služeb, má jako šéf vývojářského týmu pomoci i Josef Šíma, který pracoval dvanáct let v Seznam.cz.

Helcl se inspiroval také v Německu, kde funguje podobně orientovaný startup Thermondo. Berlínští „digitální řemeslníci“ se svou rychle rostoucí firmou získali dvě investice od energetického obra E.ON.

Topíte.cz vzniklo loni na jaře. „Sám jsem postavil čtyři domy, takže mám praktické zkušenosti se řemeslníky. Ne vždy jsou dobré,“ říká Helcl. Rozjezd financoval Helcl, spojil se se dvěma topenáři, kteří se v branži pohybovali již desítky let. Loni v září přistoupily fyzické osoby z investiční skupiny Enern.

Jak říká investiční partner Enernu Tomáš Obrtač, investice do Topíte.cz zapadá do jejich dlouhodobé strategie vkládat peníze do firem, které zlepšují zákaznickou zkušenost v oborech, kde nefungují moderní služby. „Vidíme, že dnešní proces objednání si řemeslníka je nefunkční,“ říká Obrtač. Enern už dříve vstoupil například do Rohlíku, platební aplikace Twisto či zprostředkovatele střednědobých pronájmů Flatio.

Celková investice překročila deset milionů. A investoři kromě peněz přinesli i zkušenosti. „Za podíl, který jsme ztratili, to stálo,“ říká Helcl. V čem mohou pomoci? „Může se jednat například o navigaci v přemýšlení, kudy se vydat a jak nejrychleji vstoupit na trh. Konečné rozhodnutí je ale vždy na zakladateli,“ říká Obrtač.

Topíte.cz má tři desítky zaměstnanců. V tuzemsku je přitom běžnější, že topenáři se specializací na drobnou klientelu obvykle pracují samostatně nebo ve skupinách po dvou po třech. „Zatím jsme udělali dvě náborové vlny. Nejčastěji se nám hlásí lidi mezi dvaceti a třiceti lety. Je výhoda, že jsou ještě tvární. Často se v oboru vyučili, chvíli se mu věnovali, ale pak dělali jinde, třeba v pohostinství,“ říká Helcl.

A dodává, že je často přitahuje právě digitální rozměr podnikání. „U mladších topenářů je cítit hlad po technologii,“ říká. Navíc jezdí do práce s „čistou hlavou“. „Soustředí se jen na řemeslo. Nemusejí se starat o komunikaci se zákazníkem, o nákup materiálu, mají servis ve firmě. U většiny topenářů je běžné, že stráví hodinu denně nákupem materiálu a po večerech dělají ‚papíry‘,“ vysvětluje Helcl.

Teď hledá další investory, napřesrok chce jít do zahraničí, zřejmě na Slovensko a do Polska. A také do dalších oborů – nabízí se třeba kominictví.

Loni mělo Topíte.cz obrat šest milionů korun, letos cílí na dvacet milionů. Do černých čísel se má podle Helcla dostat koncem příštího roku.