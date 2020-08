Mosty naši péči mají, míní Ředitelství silnic a dálnic. NKÚ to vidí jinak

„Mosty, které máme ve své kompetenci, jsou neustále pod dohledem. Každý z nich projde jednou za rok běžnou kontrolou. Každých pět let se provádí hloubková generální diagnostika, která může zahrnovat i invazivní metody, to znamená, někam se vrtá, někam se kouká, někam se pouští kamera. Letos máme k dispozici jenom na tuto diagnostiku více než čtyřicet milionů korun. To nejsou peníze na opravy, to jsou peníze jenom na tu diagnostiku,“ uvádí Jan Rýdl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na dálničním mostě, na kterém stojí, probíhá kontrola pomocí tak zvané mostní lávky.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) vydal v pondělí dokument, který právě stav mostů a jejich údržbu za posledních šest let zhodnocuje. Stát podle reportu mostní kontroly zanedbává. Jeden z hlavních problémů spatřuje kontrolní úřad v neexistenci systému evidence stavu mostů. Ministerstvo dopravy přitom má už od roku 2007 povinnost centrální záznamy pozemních komunikací vést.

V uplynulém roce provedli pracovníci NKÚ namátkové kontroly u 27 dálničních a silničních mostů. Zjistili, že prohlídky, které má zajišťovat ŘSD, nebyly v pořádku ani u jednoho.

To, že jsou tuzemské mosty ve špatném stavu, přiznává i Rýdl. „Situace na mostních konstrukcích nemusí být vůbec růžová, nicméně to hovoříme především o mostech, které jsou ve správě jednotlivých krajů,“ uvádí ředitel.

„Z mostů Ředitelství silnic a dálnic jsou vysloveně havarijní čtyři. Všechny čtyři jsou buď podepřené v rekonstrukci nebo některé z nich už byly zdemolované a probíhá výstavba nových,“ míní Rýdl.



Podle Rýdla je dále ve špatném technickém stavu maximálně šest procent všech mostů, o které se ŘSD stará. „Všechny mají tu péči, kterou vidíte za mnou. Respektive buď jsou v průběhu rekonstrukce nebo jsou krátce před rekonstrukcí.“ Prověrka NKÚ přitom mluví o deseti procentech mostů na dálnicích a silnicích první třídy, které jsou ve špatném až havarijním stavu.

Ředitelství silnic a dálnic v posledních dvou letech navyšuje finanční prostředky na kontroly a opravy mostů. Do samotných prohlídek investovalo v roce 2019 čtyřicet milionů korun. Zároveň předpokládá, že v roce 2020 zahájí opravy mostních konstrukcí v celkovém objemu zhruba 2,6 miliard korun.