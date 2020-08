Stát zanedbává údržbu mostů, podle NKÚ nebyl žádný z kontrolovaných v pořádku

8:56 , aktualizováno 8:56

Stát zanedbává kontroly, údržbu a opravy silničních i dálničních mostů. Vyplývá to z prověrky, jejíž výsledky dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad. Například ani po 13 letech od uzákonění nevznikla povinná evidence cest. Stát také dlouhodobě neřeší závady části mostů, a to až do té míry, že některé musely být strženy.