Protonová léčba už pomohla tisícům pacientů

Protonová radioterapie (ozařování) je celosvětově používanou metodou léčby onkologických onemocnění. O její úspěšnosti a popularitě svědčí stále se rozrůstající počet protonových center po celém světě. Aktuálně jich je ve výstavbě téměř 30, která doplní již zhruba 150 existujících.

V Česku poskytuje tuto inovativní léčbu jako jediné Protonové centrum Praha (PTC). Lékaři zde pomocí protonové radioterapie léčí široké spektrum onkologických diagnóz. „Úspěšně léčíme nádory hlavy a krku, maligní lymfomy, nádory plic, centrální nervové soustavy, vybrané nádory zažívacího traktu, sarkomy, vybrané nádory u dětí. Zcela ojedinělých výsledků však Protonové centrum dosahuje v oblasti léčby karcinomu prostaty u mužů a rakoviny prsu u žen,“ říká primář pražského Protonového centra Jiří Kubeš. „Až třetina pacientů, kteří jsou v Česku indikováni k ozáření, by mohla být léčena protonovou terapií. Druhou věcí je však kapacita našeho centra, které ji v Česku aplikuje jako jediné,“ dodává primář.

I samotná léčba protonovým svazkem patří mezi ozařovací metody. Protonová radioterapie přitom využívá jiných fyzikálních principů než konvenční fotonové ozařování. Díky nim lze protonový svazek na nádor přesně zacílit, a to na desetiny milimetru, takže se výrazně snižuje ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.

Protonová radioterapie Protonová terapie vznikla v USA. Kalifornská radiační laboratoř začala cyklotrony používat pro léčebné účely už v roce 1954. Terapii dále rozvíjela Všeobecná nemocnice v Massachusetts. Prvním centrem na světě, které bylo postaveno primárně ke klinickým účelům, bylo pracoviště v Loma Lindě v Kalifornii. V současnosti existuje na světě více než sto padesát protonových center, téměř polovina z nich se nachází v USA. Nejstarší centrum protonové léčby v Evropě je v Moskvě, funguje nepřetržitě od roku 1969.

Terapie se liší podle diagnózy pacienta. Odehrává se v takzvaných frakcích, tedy ozařovacích dnech. Jejich rozsah se pohybuje od pěti ozařovacích dnů například u karcinomu prostaty až po 35–40 frakcí u těžkých diagnóz, jako jsou například některé nádory hlavy a krku. Ve dnech, kdy probíhá léčba, stráví pacient v ozařovací místnosti 20 až 30 minut a ozařování není nijak bolestivé, člověk ho svými smysly ani nevnímá. „Nejvíce času přitom zabere přesné polohování pacienta, které je velmi důležité. Samotný čas ozáření je většinou do jedné minuty. Jen v extrémních případech, když je ozařované pole větší, to může být až deset minut. To se stává třeba při léčbě Hodgkinova lymfomu. Například při léčbě prostaty je to ovšem otázka jen asi 25 sekund,“ uvádí Vladimír Vondráček, hlavní radiologický fyzik pražského Protonového centra.

Nespornou výhodou protonové léčby je rovněž její dopad na pohodlí a kvalitu života pacientů. V jejím případě se totiž významně snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků. „V onkologii už dávno nejde jen o zneškodnění nádoru, ale právě také o prevenci nežádoucích účinků léčby. Jde o to, aby si pacient kvůli terapii neodnášel z nemocnice zdravotní potíže, které dříve neměl,“ říká Vladimír Vondráček.

Riziko impotence je po protonové léčbě velmi nízké

Onkologická léčba se v mnoha případech skládá z více léčebných metod, kde jednou z nich může být právě protonová terapie. „Například karcinom prsu je propojený napříč všemi léčebnými disciplínami. Kombinují se operace, chemoterapie, biologická nebo hormonální léčba, ozařování. Záření je zde poměrně malý segment celého léčebného procesu,“ vysvětluje Jiří Kubeš, „zatímco u karcinomu prostaty může být ozařování jediným léčebným zákrokem, který může onemocnění vyléčit,“ dodává.

Primář pražského Protonového centra Jiří Kubeš

Právě v léčbě rakoviny prostaty dosahuje PTC celosvětově skutečně ojedinělých výsledků, a to jak v úspěšnosti léčby – ta souvisí s počtem zcela vyléčených pacientů a se vznikem nežádoucích účinků po léčbě –, tak v délce trvání léčby. „Při včasném záchytu onemocnění dokážeme zcela vyléčit až 97 procent mužů s nejnižší pravděpodobností návratu onemocnění ze všech jiných léčebných metod,“ poukazuje primář PTC.

Podle dlouhodobých klinických studií mají pacienti po protonové léčbě v porovnání s chirurgickým zákrokem a konvenčním ozařováním i nejnižší riziko vedlejších nežádoucích účinků v podobě inkontinence a erektilní dysfunkce. „Zatímco riziko impotence se dle České urologické společnosti pohybuje v případě operace mezi 30 až 100 procenty, u protonové léčby karcinomu časného stadia je toto riziko sníženo na méně než jedno procento,“ upozorňuje primář Protonového centra Jiří Kubeš.

Léčba karcinomu prostaty pomocí protonů má i tu výhodu, že zcela minimálně zasahuje do běžného života pacientů. Probíhá totiž ambulantně v rozsahu 5 nebo 21 dnů dle stadia onemocnění To je podstatně méně než u konvenčního ozařování, kde je nutná terapie v rozsahu 25 až 41 dnů. Samotný chirurgický zákrok je pak spojen s několikadenní hospitalizací. „V případě protonové terapie v našem centru podstoupí pacient při léčbě nízkorizikového karcinomu prostaty pět návštěv bez hospitalizace a bez pracovní neschopnosti, tedy s možností pokračovat v zaměstnání bez pauzy. Se zkráceným postupem ozařování karcinomu prostaty v pěti ozařovacích frakcích během 10 dnů jsme navíc začali jako jedno z prvních center na světě,“ říká Jiří Kubeš.

Prvenství v léčbě rakoviny prsu

V případě léčby karcinomu prsu patří české Protonové centrum mezi první centra, která tuto diagnózu začala léčit. Rovněž lékaři a fyzici v Praze vyvinuli a zdokonalili inovativní léčebné postupy, které nyní využívají i zahraniční protonová centra.

Protonové centrum Praha

„Jako jedni z prvních na světě jsme zavedli terapii, kdy je kombinováno protonové ozáření, řízený hluboký nádech a detekce povrchu těla systémem Vision RT. Navíc protonová radioterapie významně snižuje radiační zátěž na srdce při ozařování levostranného karcinomu prsu,“ vysvětluje primář Jiří Kubeš a dodává, že vzhledem k šanci dnešních žen na vyléčení tohoto onemocnění, které se pohybuje okolo 90 procent, je nutné se právě zabývat vedlejšími účinky té které léčby.

Diagnostické centrum s moderními přístroji

Součástí PTC je i oddělení diagnostiky, které může využívat široká veřejnost. Samozřejmostí je magnetická rezonance s nadstandardně širokým tunelem, což je pro pacienty mnohem příjemnější. Mezi přístroji je i nový digitální přístroj PET/CT. Nejnovější radiodiagnostická metoda umožňuje včasnější a přesnější odhalení patologických ložisek. Výhodou jsou i příznivé objednací termíny, které se pohybují v řádu dvou, maximálné tří týdnů.

Protonová léčba je v České republice plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami. O vhodnosti léčby obvykle rozhodují lékaři Protonového centra, a to v rámci specializovaných týmů, do kterých jsou zapojena mnohá pracoviště v rámci Národního onkologického centra i celé ČR. „Pacient, který je indikován k ozařování nebo chce zjistit možnost protonové léčby ve svém případě, se může kdykoliv obrátit na náš klientský servis. Lékařský tým pak rozhodne, zda je diagnóza vhodná k protonové léčbě. Pokud ano, následuje již vstupní konzultace a vyšetření,“ vysvětluje Jiří Kubeš.