S plynem jsme ještě rukojmí Ruska, ale změny jsou vidět, říká expert

„Řekněme, že rukojmími budeme nebo jsme pořád do té doby, než se skutečně té závislosti na ruském plynu zbavíme úplně. Na druhou stranu vidíme relativně pozitivní signály. I teď během toho úplného zastavení plynovodu Nord Stream se ukázalo, že plyn do České republiky tekl. A to v podstatě jen ve velmi mírně sníženém množství, než co jsme mohli sledovat před odstávkou,“ řekl Kocůrek.

Ukázalo se tak podle něj, že hlavní evropští dovozci, kteří, zajišťují plyn i pro české odběratele, jsou schopni získat surovinu i bez Gazpromu, primárně nyní v Norsku.

Přes momentální zklidnění situace se však ostře sledovaná cena plynu krátkodobě jen tak nesníží a domácnosti a firmy se musí připravit na vyšší účty nejen tuto zimu, ale s největší pravděpodobností i v nejbližších dalších letech.

„Musíme si uvědomit, že se nyní pohybujeme skutečně na těch nejvyšších cenách, které jsme tady doposud měli. A pokud tedy vidíme nějaký pětiprocentní pokles, tak se pořád pohybujeme nad sto šedesáti eury za megawatthodinu, což je skutečně desetinásobně více než jsme byli zvyklí v předchozích dvou letech,“ vypočítává Kocůrek.

Upozorňuje navíc, že se cena zvyšuje nejen na krátkodobých trzích, ale roste i pro následující rok a další dva. „Samozřejmě ty produkty s dodávkou za tři roky jsou výrazně nižší než ty produkty s dodávkou příští rok, ale pořád jsou to sumy, které jdou výrazně nad to, na co jsme byli zvyklí,“ dodává.

Cenová úleva může přijít podle něj až ve chvíli, kdy se Evropa ruské závislosti zbaví úplně.

„Ty ceny by měly klesat, především proto, že Evropa již nebude v tak komplikované situaci, protože si zajistí infrastrukturu pro alternativní dodávky především pro LNG. Druhá věc je, že se podaří postupně více a více rozvíjet další těžbu, která zajistí dodávky pro LNG terminály a konečně vypadne ta neustálá prohlubující se panika a nejistota na trhu vyvolávána právě tím, jestli dodávky z Ruska budou, nebo nebudou,“ míní.

Návrat k někdejším cenovým úrovním okolo dvaceti eur za megawatthodinu však neočekává. „Na druhou stranu existují různé ekonomické šoky nebo situace, které jsme zažívali v průběhu covidového období, kdy poptávka po energiích a vůbec ekonomická výroba globálně prudce klesá. Ale v tom setrvalejším období si umíme představit, že by se ty ceny mohly pohybovat mezi třiceti a padesáti eury za megawatthodinu,“ dodává.

Kocůrek v Rozstřelu také ocenil způsob, jakým vláda ve spolupráci s ČEZ zajistila kapacitu terminálu na LNG v Nizozemsku. Ten by měl od září odbavit třetinu tuzemské spotřeby plynu.

„Myslím si, že je to skvělá věc. Dohodnout si pětiletou smlouvu na kapacitu a dopředu si nasmlouvat kapacitu přepravní soustavy to je perfektní. Teď ještě i ten nejdůležitější krok který ještě, co my víme, není hotový, a to je do toho terminálu umět sehnat ten zkapalněný plyn,“ říká. Jediná cesta, jak podle něj plyn takto operativně získat, je kupovat ho po jednotlivých lodích, podle toho, jak se bude na trhu volná kapacita objevovat.

„Na druhou stranu je to trošku nebezpečné, protože samozřejmě tady ten spotový trh bývá velmi často spíše dražší než ty dlouhodobé kontrakty a především v situaci, kdy toho LNG na trhu není dostatek. My zatím nevíme, jak bude vypadat ta zimní sezona,“ zamýšlí se Kocůrek.

Obávat se zimy tak podle něj není na místě. „Myslím si, že ji přežijeme a nezmrzneme a že ve výsledku to dopadne dobře. Jenom bych skutečně rád dodal, že úplně spoléhat na to, že se všechno zajistí bez naší účasti, není úplně korektní,“ varuje.

Vláda totiž podle něj ve svých propočtech počítá i s tím, že do republiky stále poteče nějaký plyn a nebudeme se čerpat jenom ze zásobníků. Spoléhá se tedy na schopnost i dalších obchodníků plyn zajistit a zčásti i na případné solidární dodávky v rámci EU. „To je jedna věc, kterou bych si dovolil říct, je ne úplně vyzpytatelná. A stoprocentně bych si nedovolil se na ni spoléhat,“ říká.

Proto si myslí, že je vhodné se zamyslet, zda každý musí topit skutečně na takovou úroveň jakou byl dosud zvyklý a zda by alespoň mírně nešla spotřeba plynu snížit. „Platí to i tak, že nespoříme pouze ten plyn, ale také naši peněženku, což si myslím, že zrovna v dnešní době vysokých cen je taky docela důležitý argument,“ uzavírá Kocůrek.