Plánujeme i platbu úsměvem nebo automobilem, říká expert z Mastercard

Podle Tomáše Chumchala lidé dávají obecně přednost platebním metodám, které jsou jednoduché, levné a rychlé. „A to bezhotovostní platba splňuje. V našich statistikách vidíme, že bezhotovostní platbám se stále daří, rostou, tempo je poměrně zajímavé. Kdybych to srovnal s rokem 2021, vidíme nárůst o 400 milionů transakcí meziročně,“ říká Chumchal.

S tím souhlasí i Bláha. „Naše data potvrzují, že obliba bezhotovostního placení stále roste. U terminálů do obchodů nevidíme žádný pokles. Nemohu tedy na našem portfoliu potvrdit, že by klienti nějakým způsobem více vypovídali smlouvy o elektronickém placení v obchodech a preferují hotovost,“ dodává.

Podle Chumchala podniky, které obecně nepřijímají bezhotovostní platby, mívají tržby průměrně o 20 procent nižší.

V otázce poplatkové politiky Bláha z Fio Banky upozornil na fakt, že do údržby a funkčnosti platební sítě dává banka například svůj vývoj softwaru a že za to musí nějakým způsobem dostat zaplaceno. „Ano, potom transakce pro obchodníky mohou být u menších částek nebo u menších obchodníků procentuálně vyšší než u největších retailerů v České republice. Ale pak si obchodník sám musí říct a spočítat si, zda přijde o 20 procent tržeb, nebo bude přijímat karty,“ míní.

Tomáš Chumchal z Mastercard připomněl, že velkým trendem poslední doby je tzv. tokenizace, to znamená virtualizace platební karty, ať už do mobilu nebo třeba do hodinek. „Tím umožňujeme zákazníkovi platbu komfortnější. Jsou tu i nové platební metody, třeba click to pay, které zase nějakým způsobem zjednodušují platbu. Hledáme nové digitální metody, ať už na straně držitele karet, anebo na straně obchodníka,“ vysvětluje.

Podle Bláhy z Fio Banky je vše následně vidět i na narůstajícím počtu bezhotovostních transakcí. „Když udělám porovnání třeba s dobou dva roky zpátky, podíl karetních transakcí na celkovém počtu transakcí, které klienti provedou, je dnes 60 procent proti nějakým padesáti,“ shrnuje.

Tomáš Chumchal také upozornil, že Česká republika je vnímaná jako jedna ze zemí, která velice dobře akceptuje inovace. „Lidé tady mají chuť zkoušet nové věci, a tak jsme z pohledu platebních inovací na čele. Pro nás jsou platby mobilním telefonem nebo hodinkami běžnou věcí a dnes experimentujeme s platbami, kterým říkáme biometric checkout, to jsou tzv. platby na pozadí. Platby, do nichž uživatel v podstatě nějakým způsobem fyzicky ani nevstupuje,“ říká s tím, že 90 procent české populace dnes má platební kartu a z nich 40 procent už platí mobilem.

V debatě s moderátorem Vladimírem Vokálem přišla řeč i na trend, kdy z bezpečnostních důvodů přibývá lidí, kteří mají pro jistotu dva účty u dvou různých bank – a tím pádem i dvě platební karty.

„Já to můžu okomentovat z pohledu počtu karet. Vidíme 90procentní penetraci z pohledu toho, kdo dneska kartu má, a víme, že na trhu je přes 14 milionů platebních karet. Když si to přepočítáme na aktivní populaci ve věku, která může držet platební prostředek, víme, že lidi dneska mají více než jednu kartu,“ upozornil Chumchal.

Možností, jak by se mohlo v blízké budoucnosti platit, podle něj přibývá. „To jsou platby, které se stanou na základě nějaké biometrie, nějak se chovám, něco dělám. Příklad je třeba platba úsměvem. Platba zamáváním anebo se rozvíjí platby automobilem, zajímavá věc, přijedu, natankuji, platím a jedu dál, zase zvyšuji komfort, rychlost platby,“ vypočítává s tím, že každý úsměv je jedinečný a nelze snadno zreplikovat.

Podle Bláhy je jedním z hlavních aktuálních trendů placení QR kódy. „Čína na této vlně jede. A potom zase máte jednu aplikaci nebo jedno platební schéma a přes to můžete platit a zjišťovat dopravu, letenky, rezervace a tak dál,“ říká šéf Fio Banky. Dodává, že právě okamžitá platba přes QR kód může být možnost, jak bezhotovostní placení přiblížit i menším obchodníkům nebo živnostníkům, kteří klasický karetní terminál nechtějí.