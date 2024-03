Karta už je out. Mezi mladými roste obliba placení hodinkami nebo mobilem

„Očekáváme, že tento trend bude pokračovat a brzy se z plateb elektronickými zařízeními stane u klientů do třiceti let dominantní způsob placení,“ říká Vladimír Vojtíšek, výkonný ředitel Daily Banking ČSOB.

Podobný trend popisují i další banky. „Jako hlavní platební metodu preferuje placení mobilem 80 procent klientů Spořitelny, jimž je méně než 25 let. Nárůst mladých klientů do 25 let, kteří platí především mobilem, je raketový a v posledních dvou letech jsme v této věkové skupině každoročně registrovali růst mobilních plateb takřka o polovinu,“ dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Důvodem, proč mladá generace preferuje tento způsob placení, může být pohodlnost. „Jedním z hlavních důvodů je masové rozšíření technologie NFC v mobilních telefonech. Mobil máme v současné době všichni při ruce a placení je tak mnohem rychlejší a pohodlnější,“ říká Michal Kuzmiak, tiskový mluvčí Air Bank.

Platba mobilem je přirozená

Svou roli ale sehrála i doba, ve které generace Z vyrostla. Tak se označují lidí narození od poloviny 90. let do roku 2010. „Mladá generace je dost jiná než generace čtyřicátníků. Nikdy nebyli s papírovými penězi tak spjati jako my. Vždyť já si pamatuji ještě první bankomat,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

„Díky mobilnímu telefonu vedle komunikace a zábavy odbaví většinu rutinních i složitějších potřeb, a tak platba mobilem je pro ně úplně samozřejmá a přirozená,“ přidává se manažerka platebních metod Komerční banky Monika Truchliková.

Z dat ČSOB vyplývá, že generace čtyřicátníků se při placení opravdu chová jinak než mladší generace. U klientů ve věku 41 až 45 let používá mobilní telefon nebo chytré hodinky pouze třicet procent z nich. U šedesátiletých a starších je to pak jedna desetina. Tady mohou být naopak důvodem i předsudky „Starší lidé dokonce bojují za to, aby byla v ústavě zachována možnost platit hotově. Některé státy to do své legislativy už implementují,“ uvádí Pikora.

K mobilu jen krůček

Mnoho rodičů už dnes ani dětem nedává kapesné do ruky, ale posílá peníze rovnou na účet, s nímž už mají spojenou i platební kartu. „A od toho už je jen malý krok k platebnímu telefonu či hodinkám. Mobil už mnoho lidí stejně neodkládá, jsou na něm mnohem závislejší než starší generace,“ dodává Pikora.

Generace mladých do 25 let také podle klientských analýz vykazuje mnohem vyšší míru důvěry vůči mobilním aplikacím. „Mladá generace je otevřená novým technologiím a využívání chytrých telefonů je samozřejmost bez které nefungují,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank. A právě to, že tato generace bez mobilu prakticky nefunguje, dává předpoklad pro ochotnější využívání jeho nejrůznějších funkcí.

„Dá se předpokládat, že větší míra využívání mobilních plateb mezi mladými klienty vyplývá z prostého faktu, že tito klienti tráví s mobilem průměrně čtyři až pět hodin denně, zatímco u starších klientů se počet hodin strávených s mobilem pohybuje okolo tří hodin denně,“ vysvětluje Filip Hrubý.

Otevřeni i kryptoměnám

S moderními platebními metodami se nepojí jen způsob platby, kdy mladí preferují platbu mobilním telefonem či hodinkami. Doba jde ještě dál. „Mnozí mladí lidé už neplatí klasickými měnami, ale platí nějakou z kryptoměn. To si myslím, že starší lidé téměř nedělají. Je to na ně až moc revoluční,“ doplňuje Pikora. Navíc lze již delší dobu pozorovat další trend v chování, který je odlišuje od straších generací. „Vlastnictví věcí a vlastní bydlení pro ně již tolik neznamená a spíše si užívají života tady a teď, kupují se věci zbytné potřeby, rádi cestují a podporují sdílenou ekonomiku,“ dodává Truchliková.

Jejich zvyky se pak odrážejí i v tom, za co vlastně utrácejí peníze. U věkové skupiny mezi patnácti a jednadvaceti lety jde v drtivé většině případů o nákup potravin v supermarketu, případně o nákupy ve fast foodech. Čím dál častěji jde také o různé formy digitálního předplatného třeba streamovacích služeb nebo hudby.