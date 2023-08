Většina Čechů platí raději kartou, bankovky leží v peněžence i týdny

Češi čím dál víc upřednostňují placení kartou. Zatímco v roce 2018 zákazníci platili bezhotovostně ve 46 procentech případů, nyní v 59 procentech. Pokud by nenaráželi na obchodníky, kteří karty nepřijímají, byly by bezhotovostní víc než tři čtvrtiny plateb v ČR. Vyplývá to z průzkumu, který udělal poskytovatel karet Mastercard mezi 1200 respondenty.