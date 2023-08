Ubytovatelé čekají na peníze i měsíc. Booking řeší technické problémy

„Společnost Booking.com je více než tři týdny po splatnosti plateb za uskutečněné pobyty. Jako oficiální důvod uvádějí údržbu finančního systému,“ napsal na začátku srpna redakci iDNES.cz provozovatel penzionu v Moravskoslezském kraji, který se více než měsíc dožadoval částky 40 tisíc korun za poskytnuté služby.

Podle něj se mnoho majitelů ubytovacích zařízení mohlo dostat do finančních problémů, zvláště když jde o opoždění plateb za pobyty v hlavní letní sezoně. „Na urgence agentura reagovala tím, že neustále posouvala termín, kdy dlužné platby pošle,“ sdělil provozovatel penzionu.

„Booking.com je korporátem těžící ze své velikosti. Nutí malé ubytovatele do nabízení slev, zrušení pobytu zdarma. A v určitých programech musíte souhlasit, že nenabízíte nikde jinde nižší ceny než na Booking.com. Navíc nepravdivé recenze odmítají odstranit. Na Bookingu jsme již deset let, ale nabídku u nich jsme postupem času vytěsnili, jak jen to šlo. Prodáváme tam už minimum,“ říká provozovatel malého penzionu, který chtěl zůstat v anonymitě.

Pro Booking.com existují dvě varianty proplácení rezervací. První z nich je platba virtuální kartou, kdy peníze provozovatelé dostanou před příjezdem, a to přesně podle storno podmínek u jednotlivých cen a to za každou rezervaci separátně. Druhou variantou je platba jedenkrát až třikrát za měsíc, kdy Booking.com vyplácí souhrnně.

„Mnoho menších penzionů to má takto nastaveno, neboť odpadají poplatky za virtuální platební karty, které činí jedno až tři procenta podle vydavatelské banky, ale zase mají platby až po odjezdu hosta. To bude v tomto případě asi ten zádrhel. Pro oba naše hotely máme nastavenou tu první variantu, takže nás se zpožděné platby netýkají,“ popisuje Iva Nešvarová z Ultimate Hospitality.

Ani síť hotelů Pytloun Hotels žádné zpozděné platby nezaregistrovala. „Platby máme nastavené přes VCC (virtuální platební karty) a funguje to bez prodlev,“ sdělila finanční ředitelka Daniela Vykoupilová.

Redakce iDNES.cz oslovila také společnost Booking.com, která obratem poslala své prohlášení: „Omlouváme se všem ubytovacím partnerům, kteří stále čekají na platbu z důvodu plánované údržby našeho systému, a chtěli bychom je ujistit, že na zpracování všech zbývajících plateb urychleně pracujeme. Většina našich partnerů již platby obdržela a plně chápeme frustraci všech partnerů, kteří stále čekají. V malém počtu případů se vyskytly nepředvídané technické problémy, které naše týmy rychle řeší,“ sdělili zástupci společnosti.

„Peníze mi dorazily teprve včera, tedy 8. srpna, takže ještě čtyři dny po avizovaném datu,“ doplnil majitel penzionu.