Inflace dopadá na většinu e-shopů. Zkouší odložené platby i nový sortiment

Vlivem vyšších cen si sedmdesát procent e-shopů všimlo, že lidé mění své nákupní zvyky. Počet zákazníků e-shopů klesá, stejně tak četnost nákupů nebo množství zboží, které koupí v rámci jednoho nákupu.

Obchodníci na to zkouší reagovat zaváděním nových platebních metod. „Pozoruhodný je zejména vzestup mobilních plateb, ale i potenciál odložených plateb,“ zmínil Jan Hanzlík, manažer společnosti Twisto pro Českou republiku.

Koncept odložených plateb je postaven na principu, kdy zákazník zaplatí zboží až poté, co si jej vyzkouší. Typicky do třiceti dnů od nákupu. Možnost, že by vyzkoušeli tuto platbu, bere v úvahu 24 procent respondentů průzkumu.

Na tento zájem české e-shopy reagují a během pandemie se zdvojnásobil počet těch, které odloženou platbu svým zákazníkům nabízí. Aktuálně jich je třináct procent a dalších osmnáct ji zvažuje zařadit do nabídky.

Jako nejčastější důvody pro zavedení této možnosti uvádí očekávanou poptávku po platbě ze strany zákazníků a možnost nabídnout službu navíc oproti konkurenci. Zároveň e-shopy nechtějí z platebních metod ubírat. Každá si podle nich svého zákazníka najde.

Někteří obchodníci si všímají také toho, že zákazníci jejich zboží berou jako zbytné a v rámci úspor jej přestávají kupovat. E-shopy proto přemýšlí také o tom, že by zákazníkům nabídly alternativní produkty, aby si své prodejní výsledky udržely.

Platba nemá být vidět

Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Česko a Slovensko, ale očekává, že se obraty v oblasti online nákupů budou pohybovat na podobné úrovni i v příštích letech. Češi si totiž na nákupy online zvykli, díky čemuž tento segment skokově vyrostl.

O průzkumu: Data vychází z průzkumu Platební trendy roku 2022

Průzkum vypracovala agentura Ipsos pro společnost Twisto.

Do průzkumu se zapojili zákazníci, kteří nakupují online alespoň jednou za 3 měsíce, a 60 % e-shopů s obratem vyšším než 10 milionů korun ročně.

Do realizace průzkumu se zapojily také společnosti Mastercard, Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Doplnil, že s tím úzce souvisí proces plateb. Na něj jsou nyní kladeny mnohem vyšší nároky, co se týká jednoduchosti, ale také bezpečnosti. „Zákazníci v dnešní době očekávají jednoduché, intuitivní, rychlé a bezpečné řešení při zaplacení svého nákupu,“ uvedl.

Také Michal Šmída, zakladatel a CEO společnosti Twisto, zmínil, že platba by zkrátka člověka neměla nijak zdržet. „Platba musí být jednoduchá, ideálně neviditelná. Zákazník chce nakupovat jednoduše, ne se zdržovat s vyplňováním karty. Jednoduchost je trend, který vyplývá v posledních letech i v souvislosti s nástupem Apple Pay a Google Pay,“ vysvětlil Šmída.

Bez dobírky se e-shop neobejde

„Výsledky průzkumu potvrdily, že v současnosti zákazníci nejčastěji při koupi zboží na internetu využívají online platbu kartou nebo různé druhy dobírky. Z našeho pohledu vnímáme především posun k online úhradám, což je jednoznačný důkaz stále rostoucí důvěry nakupujících k českým e-shopům,“ komentuje průzkum Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Platba online a při předání

Dobírka je ale i přes postupný posun k online platbám stále mezi Čechy velmi oblíbená. Pravidelně ji využívá 58 procent lidí. Jako rozhodující důvod pro využití dobírky považuje většina dotázaných právě bezpečnost. „V Česku se e-shop bez dobírky neobejde,“ zmínil Šmída.

V západní Evropě už přitom dobírka pomalu z nabídky e-shopů mizí. Tuzemské e-shopy z nabídky platebních metod naopak ubírat nehodlají, naopak. Každá z nich totiž má zákazníka, který ji rád využije.

Při převzetí pak zákazníci nezřídka volí platbu kartou. Ve stále rozšířenějších samoobslužných výdejních boxech navíc často ani jinou možnost úhrady za dobírku nemají.

Podle dat společnosti Mastercard tvoří bezhotovostní platby 59 procent všech transakcí, hotovost tvoří 25 procent. Zbytek představují místa, kde zatím nelze platit kartou. Oblíbenost bezhotovostních plateb znamená velkou výzvu proto zajištění bezpečnosti při placení kartou online. „Potřeba předcházet zneužívání karet, protože kartou platíme stále častěji,“ nastínil Šmída.

Online lidé kupují zlato i soláry

Podle dat společnosti Heureka, je vidět, že české domácnosti se snaží zbavit závislosti na plynu. Kategorií, kterou Češi nově začali vyhledávat jsou totiž solární systémy nebo nabíječky. Nejvíce rostoucí kategorií jsou v tomto roce krbová kamna, sporáky na tuhá paliva nebo olejové radiátory. Stále populární je také investiční zlato, jehož obliba začala růst už na začátku pandemie.

Zboží a služby kupované online

Naopak méně se v letošním roce kupují knihy, sušičky prádla nebo jízdní kola. Meziročně klesá prodej také jinak tradičně v oblasti online nákupů velmi silným kategoriím, jako jsou lednice, pračky, notebooky nebo mobily. Čísla ale může zkreslovat srovnání s naopak v těchto oblastech velmi vydařeným rokem 2021.