Green Deal je obrovský experiment. Trochu mě děsí, říká rektor Sklenička

Klimatická změna probíhá. Bez diskuse. Rychle se otepluje, přívalové deště způsobující záplavy střídají období sucha. Co s tím? Ihned přejít na čistší, ale dražší obnovitelné zdroje, byť v Evropě sílí sociální napětí kvůli pandemii, energetické krizi a zdražování všeho? A kdy sílí kritika bruselského Green Dealu (Zelené dohody) s argumentem, že všechny státy EU dohromady vypouštějí do ovzduší ani ne třetinu skleníkových plynů co třeba Čína a že překotné zavírání elektráren na uhlí, plánovaný zákaz výroby aut se spalovacími motory a podobně nemají smysl, pokud to neudělá celý svět? Že nás to jinak ekonomicky zničí? „Green Deal je správný směr, obávám se ale, že je tlačen příliš zbrkle a nerozvážně do života celé EU, a to mě trochu děsí,“ říká prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze. „Zcela ve své režii máme ovšem to, jak se na změnu klimatu tady připravíme a jak se na našem území bude žít dalším generacím.“ | foto: Jan Zátorský, MAFRA