Stále můžeme Green Deal v Česku zbrzdit, říká miliardář Paukner

V poslední době často zaznívá, že Rusko na podzim otočí kohoutky s plynem a Evropu čeká energetická nouze.

Česká republika stejně jako řada evropských zemí, zejména východní křídlo, je na ruském plynu obrovsky závislá. Někdo z osmi procent, někdo ze sta procent. Nejsme připraveni na bleskové odpojení, aniž by přineslo obrovské škody v hospodářství. Vůbec jsem nechápal, proč Evropská unie vyzývala, abychom se sami od sebe rozhodli, že přestaneme plyn z Ruska odebírat. To je asistovaná sebevražda.

Nikoho nenapadlo se zamyslet nad tím, jak jsme ho schopni nahradit a zdali máme alternativu. Pokud Rusové plyn skutečně zastaví, budeme na to muset reagovat. Pokud se však k takové sebekanibalizaci rozhodnete dobrovolně, to skutečně nechápu. Možná to do popředí tlačily země, které nejsou ani zdaleka v tak tíživé situaci jako východní křídlo EU. Mají třeba přístup k moři nebo se na to již dávno připravovaly.