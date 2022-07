KOMENTÁŘ: Starosti s plynem a záblesk rozumu. Naděje na revizi Green Dealu?

Evropská unie má hlavu v pejru kvůli ruskému plynu. A překvapivě ji to přivádí k rozumu. Ale popořadě. Nejprve tedy EU vyhlásila, že přestane ropu a plyn z Ruska kupovat, že je to sankce proti Vladimiru Putinovi a jeho válce. Ten ale rozhodl, že plyn – zatím někomu – přestane dodávat hned. To je zase ruská sankce proti sankcím EU. Dodávky už skončily potrubím Jamal přes Polsko, kohoutky byly uzavřeny pro Bulharsko, Nizozemsko či Finsko.

Němečtí provozovatelé uhelných elektráren fasovali nemalé státní dotace a náhrady za předčasné ukončení provozu. Budou je teď vracet, nebo stát bude teď zase dotovat jejich oživení?