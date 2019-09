Když dá 90 procent lidí výpověď. Petr Moroz radí firmám, jak napravit škody

“Poslední dobou se často setkáváme s nepřátelským převzetím firem, kdy se část managementu rozhodne odejít a založit si konkurenční projekt. Ročně dva až tři takové případy řešíme a jde tam často o miliardové škody,” říká Petr Moroz.



V čem je řízení bezpečnostních rizik v České republice specifické?

České firmy si často ani neuvědomují, jaké hodnoty chrání. Přitom u kvalitního ohodnocení aktiv to vše začíná. Abyste věděl, co máte chránit. Jinak investují organizace do bezpečnosti spíše ze setrvačnosti nebo úplně zbytečně tam, kde jim hrozí jen minimální rizika. Největší škody vznikají selháním lidského faktoru, přitom hrozby způsobené vlastními zaměstnanci nebo obchodními partnery většina organizací vůbec neřeší. Respektive řeší je až když se dostanou do problémů, a to je zpravidla pozdě. Žádné auto se neobejde bez brzd a nejrychlejší sporťáky musí mít pochopitelně ty nejlepší. S compliance je to podobné. Občas nás v podnikání brzdí, ale ty nejlepší firmy se bez něj jednoduše neobejdou