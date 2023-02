Mladí Češi jsou finančně zodpovědní. Hypotéku někdy nedostanou kvůli sázení

Za hypotéky mladí lidé loni utratili průměrně 10 743 korun měsíčně a za nájmy 8 022 korun. Za bankovní půjčky průměrně vydali čtyři tisíce korun. U těch nebankovních je to o tisícovku míň. „Mladí za hypotéky utratí víc než za nájmy, to je dobrá zpráva. Dokazuje to, že část mladých má na to, aby splácela vlastní bydlení,“ míní šéf Patron Go Lukáš Vršecký.

Ten také dodal, že mladá generace v Česku sice má napůjčováno více od bank než nebankovního sektoru, ale poměr by podle něj mohl být výrazně nižší. „Na nebankovních půjčkách totiž výrazně více přeplatí na úrocích,“ upozornil Vršecký.

Investice i přes nižší výdělky

Mladí lidé se nevyhýbají investicím. Za jednu investici utratí mladý člověk mezi 18 až 24 lety v průměru kolem tisícovky, u kryptoměn je číslo vyšší o šest set korun. „Tito lidé investují i přes to, že mají nižší výdělky,“ dodal Vršecký.

Své místo u mladých lidí mají i konzervativní finanční produkty, i když za ně dávají výrazně méně než za investice. Na penzijní pojištění v průměru dávají 370 korun, na životní přes 700, ukázala průzkum mezi třemi tisíci uživateli platformy. „Penzijní připojištění je mezi lidmi celkem běžné, nějakých asi 27 procent má i životní pojištění,“ doplnil Paták.

Podle dat společnosti všechny věkové kategorie dávají více za investice a kryptoměny než za životní a penzijní pojištění. U lidí ve věku nad 45 let jsou tyto rozdíly největší, za investice utratí desetkrát víc než za pojištění.

Čím starší člověk je, tím si ale zároveň více odkládá na penzijní připojištění. Například 765 korun dávají v průměru do penzijního připojištění většinou lidé mezi 45 až 54 lety.

Pozor na sázky!

Průměrný mladý Čech si loni vsadil 85krát, 58krát pak zaplatil za hazardní hry. Průměrná měsíční útrata u sázek vyšla na 2 443 korun, u hazardních her 1 243 měsíčně. To se ale nemusí úplně líbit bankám, pro které pravidelné sázení může být důvodem pro zamítnutí hypotéky.

„Lidé by si měli hlídat, jak často a jak vysoké částky prosázejí, případně si předem zjistit, jestli to pro jejich banku může znamenat problém,“ míní zakladatel Patron Go Jiří Paták.

V celkových datech společnosti bylo vidět, že i přes zdražování zůstala například útrata za potraviny stejná. „Je vidět, že lidé si utahují opasky. Nákupní košík je totiž zhruba stejný. Je zajímavé, že lidé šetří v jídle, ale neomezí se v zábavě. Streamingové platformy jako Netflix neruší,“ uzavírá Vršecký.