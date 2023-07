Padesátníci mají jen mizivé vyhlídky na další kariérní růst, ukázal průzkum

Pokud už jsou padesátníci ochotni vzít méně placenou pozici, vedení jim nevěří, že brzy neodejdou za lepším. I proto zaměstnavatel radši upřednostní mladšího kandidáta. Diskriminovaní se ale padesátníci leckdy cítí i na současném pracovišti. Jen málokterý manažer totiž počítá s tím, že by chtěli pracovně růst, a tak jim ani nezkouší nabídnout zajímavější pracovní náplň.

I to zjistilo šetření, které připravila Kateřina Legnerová z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, který se ptal tisícovky respondentů na to, zda cítí v práci diskriminaci na základě věku.

Z dotazování mezi zaměstnanci vyplynulo, že možnost kariérního růstu nemá téměř každý druhý zaměstnanec starší padesáti let. Zčásti hraje roli to, že tito lidé jsou často na vrcholu pracovního života a nemají se kam posouvat. Podle Legnerové ale důležitou roli hraje i to, že společnost nepočítá s tím, že by se tato generace zaměstnanců ještě někam posouvat chtěla.