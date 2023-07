Do sedmi let v Česku zanikne 330 tisíc pozic. Uplatní se zejména elektrikáři

Automatizace a digitalizace do budoucna negativně ovlivní pracovní trh. Podle studie Boston Consulting Group do roku 2030 zanikne 330 tisíc pracovních míst. Změna se dotkne především pracovníků ve výrobě, zprostředkovatelů služeb či prodavačů a pokladních. Většina z nich přejde bez větších obtíží do příbuzných profesí, přes 55 tisíc lidí však bude muset projít řádnou rekvalifikací.