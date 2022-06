Devět odborových svazů vyhlásilo stávkovou pohotovost. Chtějí vyšší platy

Odboráři se na postupném vyhlašování stávkové pohotovosti dohodli 8. června. Nejsou spokojeni s vyjednáváním o úpravě výdělků s vládou. Podle ministra práce Mariana Jurečky je kabinet připraven platy ještě letos zvednout. Nátlak odborů šéf resortu práce považuje za nekorektní, když se dál vyjednává.

Odboráři žádali přidání do základu neboli do tarifů od července tak, aby pro letošek neklesl reálný výdělek. Inflace v květnu meziročně dosáhla 16 procent. Minulý týden pak předáci uvedli, že se chtějí dohodnout na zvýšení od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a o 7,6 procenta ostatním. Podle Jurečkova vyjádření se vláda kloní k úpravě později než od pololetí a méně než o inflaci.

„Adekvátní reakcí na dosavadní průběh vyjednávání o valorizaci platů ještě v roce 2022 je vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech. Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarovaly, že jsou připraveny se dohodnout,“ uvedli odboráři v tiskové zprávě.

Má být jasno brzy, slibuje Jurečka

K pondělnímu dni jsou ve stávce odbory úředníků, školství, orchestrálních hudebníků, dopravy, kultury, knihoven, zdravotnictví, profesionálních zpěváků a civilních zaměstnanců armády. Podporují je svazy hasičů, pracovníků kulturních zařízení, herců a také svaz UNIOS, který zastřešuje hlavně odboráře ze služeb.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656 500 lidí. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil.

Kvůli platům byli ve stávkové pohotovosti od 1. května už odboráři úřadů práce. Po pěti dnech ji ukončili poté, co vláda stanovila termín začátku vyjednávání o platech. Členové kabinetu se sešli s předáky veřejné sféry poprvé 25. května a znovu minulý týden v úterý. O letošním růstu výdělků by měli jednat předsedové a předsedkyně vládních stran. S nimi se pak chtějí sejít i odboráři. Jurečka minulý týden řekl, že by o termínu a výši přidání mělo být jasno zhruba do dvou týdnů.

Ministr školství Petr Gazdík v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že požádá vládu o 1,75 miliardy na zvýšení platů nepedagogických pracovníků. Příjem by se jim měl upravit od září.