Zaměstnanci Starbucks chtěli založit odbory. Firma je vyhodila

Starbucks v úterý oznámil, že skupina zaměstnanců porušila vnitropodnikové předpisy, když po zavírací době znovu otevřela restauraci a přizvala tam lidi, kteří v této provozovně nepracovali. Tyto osoby se mohly volně pohybovat po restauraci, včetně míst, kde jsou pokladny a zázemí restaurace. Zaměstnanci restauraci využili k tomu, aby poskytli rozhovor jedné místní televizi o snaze sdružit se v odborech.

Propuštění zaměstnanci tvrdí, že podnik se jim pomstil za snahu založit odbory. Říkají, že podají stížnost k Národní radě pro pracovní vztahy (NLRB).

„Většina z nich se nikdy ničeho nedopustila,“ stěžoval si pětadvacetiletý Beto Sanchez, který je jedním z propuštěných.

Spor se objevuje v době, kdy chtějí zakládat odbory zaměstnanci Starbucksu i v dalších restauracích ve Spojených státech. Od prosince, kdy se restaurace ve městě Buffalo ve státě New York stala od konce 80. let první lokalitou Starbucksu, kde vznikly odbory, už s peticí požadující založení odborové organizace přišlo 66 provozoven ve dvaceti státech USA. Uvádí to odborová centrála Workers United, která zaměstnance Starbucksu v USA organizuje.

Starbucks ve svých provozovnách odbory nechce a je přesvědčen, že firma funguje nejlépe, když může pracovat přímo se zaměstnanci, tedy bez prostředníků. Starbucks ale poznamenal, že úterní vyhazov skupiny zaměstnanců nemá se snahou zakládat odbory nic společného, příčinou byla bezpečnost a zajištění ochrany restaurace.

Podle Sancheze, který ve Starbucksu v centru Memphisu začal pracovat loni v dubnu, mají zaměstnanci obavy z koronaviru a myslí si, že politika firmy jim v tomto ohledu příliš velký pocit bezpečí nedává. Vadí jim podle něj i některé další věci, které ale Sanchez neupřesnil. Sanchez a několik dalších oznámili záměr založit odbory v lednu a na den černošského bojovníka za rovnoprávnost Martina Luthera Kinga založili organizační výbor.

Sanchez tvrdí, že Starbucks většinou nevyžadoval dodržování pravidel, za jejichž porušení dostal vyhazov. Jako příklad uvádí, že mu bylo řečeno, že mimo svou pracovní dobu nemá co dělat v zázemí restaurace. Podle něj se ale zaměstnanci mimo svou službu v tomto prostoru často nacházejí, když si potřebují zkontrolovat rozpis služeb nebo když si jdou vyzvednout výplatní pásku.

Teď Sanchez doufá, že se bude moci do práce vrátit, až rada pro pracovní vztahy jeho případ posoudí. Sancheze ve sporu zastupuje právní zástupce Workers United Michael Schoenfeld a ten říká, že Starbucks trvá na dodržování předpisů, jen když se mu to hodí. Dělá to podle něj proto, aby zaměstnance odradil od snahy zakládat odbory.

Starbucks ale odmítá, že by se mstil. Jeho mluvčí Reggie Borges podle BBC řekl, že když skupina zaměstnanců založila organizační výbor a začala ostatní lákat do odborů, nijak jí v tom nebránil.

Starbucks už provedl interní vyšetřování a hovořil i s těmi, které pak firma propustila. Vyšlo totiž najevo, že tito zaměstnanci si byli dobře vědomi, že svým postupem porušují interní předpisy a že po zavírací době nemají v restauraci bez povolení co dělat, natož tam zvát televizi a dávat rozhovory.