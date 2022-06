Zvýšení platů pro nepedagogy bude, řekl šéf odborů po jednání s ministrem

Rozdíly v platech Průměrná mzda v ČR byla podle údajů Českého statistického úřadu 37.839 korun měsíčně a průměrný plat učitelů 47.590 korun. Učitelům se od ledna zvedl základ platu neboli tarif o dvě procenta, nepedagogům ve školství se pro letošek výdělek zmrazil.

Výdělek nepedagogických pracovníků ve školství, jako jsou například školníci, uklízečky nebo vedoucí školních jídelen, činil loni v průměru 26 261 korun hrubého měsíčně. Dobšík na začátku května uvedl, že odbory požadují pro nepedagogy aspoň desetiprocentní přidání od července. Podle jejich propočtu by to celkem mohlo vyjít asi na 850 milionů korun.

Zvyšování platů považuje Gazdík v rozpočtových jednáních za svou prioritu. „Potom, co už byly letos dvakrát valorizované důchody, bych byl opravdu nerad aby čistý plat některého z nepedagogických pracovníků klesl po jejich průměr,“ řekl ministr pro iDNES.cz.

Podle Dobšíka Gazdík odborářům slíbil, že bude na vládě žádat, aby se nepedagogům ve školách zvedly tarify a kompenzovala se jim současná inflace. „Dostali jsme výrazný příslib od pana ministra, nebyl ale ochoten říct úplně přesně, jestli budou na vládě náš požadavek na růst o deset procent akceptovat,“ uvedl. Vláda podle něj nechce sdělovat podrobnosti, dokud se vcelku nedohodne.

Tento přístup Gazdík potvrdil. „Jakékoliv konkrétní číslo teď nemohu říct. To podléhá jednáním vlády a bude oznámeno včas poté, co se na něm vláda shodne. Do jednání ale jdu se svou představou,“ odmítl věc komentovat.

Jedná se o možnosti, že by se platy zvedly buď od 1. července, nebo od 1. září, řekl dále Dobšík. Pokud by se jako kompromis měl dohodnout zářijový termín, pak by se ale podle něj musely platy nepedagogů zvednout o víc než deset procent. Případné navýšení platů by bylo zahrnuto v očekávané novele státního rozpočtu na letošní rok, kterou připravuje ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Učitelé růst platů jistý nemají

Co se týče výdělku pedagogů, připomněl slib vlády, že udrží jejich platy na 130 procentech průměrné mzdy. V případě, že jim kabinet letos už příjmy nezvýší a bude chtít slib dodržet, měl by v příštím roce učitelům přidat nejméně deset procent, vypočetl Dobšík. O tom chce podle něj vláda jednat poté, co dokončí úpravu rozpočtu pro letošek.

Na školské tripartitě se podle něj jednalo i o takzvaných ostatních neinvestičních výdajích, ze kterých školy platí pomůcky či prvních 14 dní nemocenské. „Školy se dostávají do nouze, protože nemocnost byla v letošním roce opravdu vysoká,“ uvedl. Některé podle něj třeba za celý loňský rok vyčerpaly za nemocnost 400 tisíc korun a letos za první tři měsíce už přes 300 000, takže mají obavu, jak s penězi vystačí na podzim.

Ministerstvo školám také radí, aby si na tyto výdaje převedly peníze z rozpočtu na platy, řekl. Za nemocné pedagogy se ale zároveň platí suplování, upozornil. Hrozí tak, že se nakonec platy učitelů letos nenavýší ani o předpokládaná dvě procenta, uzavřel.