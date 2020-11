Ve čtyřiceti na střední. Sto tisíc lidí bude muset projít rekvalifikací

Veřejné vzdělávací instituce by mohly rekvalifikovat až 75 procent uchazečů. Z kvalifikovaného odhadu společnosti Moore CR a Unie zaměstnavatelských svazů vyplývá, že střední školy by tak díky tomu získaly do rozpočtu stovky milionů korun ročně.

Nezaměstnanost se aktuálně pohybuje kolem 3,7 procenta, podle odborníků je však nárůst počtu nezaměstnaných nevyhnutelný. Již nyní je to znát v gastronomii a cestovním ruchu. Jakmile skončí vládní podpůrné programy, lze v těchto odvětvích předpokládat zvýšenou nezaměstnanost a současně nutnost většího počtu rekvalifikací. Těch bude v průběhu následujících dvou let potřeba až desetinásobek. K uspokojení tak masivní poptávky by měl být využit nový systém, tzv. modularizovaných rekvalifikací, včetně masivního zapojení středních a vyšších odborných škol.

Střední školy čeká nápor i peníze od státu navíc

„Pokud to vztáhneme na očekávanou potřebu, tedy uskutečnit vyšší desítky tisíc rekvalifikací, kdy se v celkovém čísle pohybujeme okolo 100 tisíc rekvalifikací v horizontu dvou let, předpokládáme, že přibližně 60 tisíc až 75 tisíc by mohly obsáhnout právě střední školy,“ uvedl Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Konfederace je spolurealizátorem projektu KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací). Mezi další zapojené organizace patří ministerstvo práce a sociálních věcí, poradenská společnost Moore CR a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Mimo odborných středních škol si projekt klade za cíl navázat spolupráci i s konkrétními firmami a umožnit rekvalifikovaným osobám absolvovat zde praxi.

Nově podle projektu bude možné zohlednit dosavadní zkušenosti a rekvalifikovat zájemce jen v těch oblastech, které opravdu neumí. Současný systém rekvalifikací totiž není dostatečně neflexibilní. I když člověk má nějaké zkušenosti v oboru, stejně musí rekvalifikaci absolvovat v plné délce.

Veřejné výdaje na střední vzdělávání činily loni zhruba 48 miliard korun. „Při předpokládané hodnotě za rekvalifikaci jednoho uchazeče v nové podobě 15 tisíc až 25 tisíc korun by školám mohlo jít mezi 450 miliony až jednou miliardou korun ročně navíc, což je pět až deset procent stávajících finančních prostředků vyplacených pedagogickým pracovníkům na odměňování,“ upozornil partner Moore CR Radovan Hauk. Podstatná je na tom podle něj skutečnost, že by tyto peníze mohly jít převážně na platy učitelů.