Kdo to bude kódovat? Ajťáci v Česku chybí i po propouštění

Vynucený pobyt lidí v jejich domovech a uzavření velké části ekonomiky vyvolaly velkou poptávku po digitalizaci. Lidé, kteří by to všechno uměli naprogramovat, firmám chyběli už před pandemií, teď se však problém ještě prohlubuje. A to přesto, že ani části firem ze sektoru informačních technologií se nevyhnula nutnost propouštět.