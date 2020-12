Papírování, nabídky úplatků, agresivní občané. Úředníci hodnotili svoji práci

Práce na úřadě jako pohodlná „zašívárna“? Zřejmě ne tak docela. Devět z deseti úředníků má pocit, že jejich práce není českou společností dostatečně oceňována a více než třetina říká, že u nich vyšlo k vyhoření.

Málokoho překvapí, že si mnoho úředníků stěžuje na papírování. „Štve mě duplicitně vedená spisová agenda jak v papírové formě, tak elektronické. Je to časově velmi náročné a neefektivní,“ popisuje jeden z účastníků průzkumu, který nechala vypracovat společnost Colop, výrobce razítek a ručních tiskáren, ve spolupráci s odborným měsíčníkem Pro města a obce.

Tři čtvrtiny zaměstnanců úřadů si myslí, že za svou práci nejsou dostatečně finančně ohodnoceni a dvě třetiny úředníků nemá valné mínění o fungování svého úřadu a nepovažují způsob vedení úřadu za dobrý. Znepokojivým zjištěním je i to, že každý třetí úředník se setkal s nabídkou úplatku. Navíc v souvislosti s covidem se některým zaměstnancům úřadů práce spíše zkomplikovala.

Mnozí úředníci by uvítali pro zlepšení to, co poptávají i občané. „Jednodušší zákony a nařízení, které by se nesnažily maximálně vymezit všechny možné případy a možnosti, což stejně nelze, ale dávaly by prostor pro zdravý rozum a optimální rozhodování pro jednotlivé konkrétní případy,“ popisuje jeden z respondentů, co by mu práci ulehčilo.

Zlepšujeme se

Na druhou stranu s vybavením úřadů je to podle zaměstnanců ve státní správě a samosprávě mnohem lepší. Jen zhruba každý desátý úředník musí používat hodně zastaralý počítač a další vybavení. Velmi podobná situace panuje i u softwaru.

„Z těchto čísel je evidentní, že český stát poměrně masivně investoval do vybavení většiny úřadů, mnohem méně ovšem do samotných úředníků a do zlepšení procesů na úřadech včetně snížení byrokracie,“ myslí si Nikolas Pátek ze společnosti Colop.

Veřejné instituce se podle svých slov ale o změnu snaží. „Ministerstvo financí již delší dobu klade důraz na výkon činností v elektronické podobě (např. spisová služba, ekonomické agendy, zadávání veřejných zakázek apod.), která plně nahrazuje analogovou podobu. V rámci modernizace procesů a v důsledku šíření onemocnění Covid-19 dále ministerstvo financí umožňuje po většinu roku 2020 výkon práce z jiného místa,“ popisuje například Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

Práci úředníků tak jako ostatní zaměstnance ovlivnila pandemie Covid-19. Velkým problémem byla i zde absence kolegů karanténě nebo na ošetřovném. „Sedm z devíti kolegyň zůstalo doma s dětmi,“ říká jeden z respondentů. Někteří si proto v posledních měsících stěžují na zpomalení práce, nemožnost kontaktu s veřejností a kolegy s jiných úřadů a jinak ztíženými pracovními podmínkami.

„Jednání s občany na dálku je mnohem náročnější na čas, takže paradoxně mám na práci ještě méně času než dříve, občané jsou navíc mnohem agresivnější,“ domnívá se další z oslovených lidí. Jiní říkají, že pandemie se nijak jejich práci nepodepsala. Na druhou stranu mnozí také zmiňují, že se zlepšila elektronizace komunikace.

Průzkum se uskutečnil během listopadu 2020 mezi 400 úředníky státní i veřejné správy. V průzkumu byli zastoupeni úředníci ze všech krajů, ze všech typů obcí i měst, z nejrůznějších typů úřadů včetně například městských a obecních úřadů, Finančních a Stavebních úřadů či ministerstev.

Dobrý start kariéry

Nutno také dodat, že ani v soukromém sektoru nemusí být situace úplně růžová. „Extrémně formalizované procesy a rozhodování jsou opravdu ubíjející. Administrativa by také zasloužila mnohem vyšší míru digitalizace a automatizace. Když ale zaměstnanec státní zprávy nastoupí do střední dynamické firmy, je někdy frustrován ještě víc,“ domnívá se Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup a doplňuje, že po předchozí zkušenosti má pocit, že na nic neexistují pravidla.

Klišé o neuplatnitelných úřednících v soukromém sektoru zároveň Halbrštát vyvrací. „Platí, že není špatné začít po vysoké někde na ministerstvu nebo státní agentuře. Platy sice mohou být o něco nižší, ale zato zde jsou slušné rozpočty na vzdělávání a je možné se velmi rychle dostat k zajímavým projektům a na manažerská místa. Dobře se také v CV vyjímá zkušenost v Bruselu,“ vysvětluje.