Ceny mobilních tarifů: mírný pokrok, k ideálu stále daleko

Telekomunikační firmy se dlouhodobě brání tím, že uvedená srovnání jsou zavádějící, protože reflektují jen veřejné ceníky. Tuzemští operátoři však tvrdí, že průměrná cena je v jejich případě mnohem nižší, protože velká část zákazníků má individuálně sjednané smlouvy na nižší ceny nebo s vyšším objemem dat. Mnohem levněji také datují nebo volají firmy a v mnoha případech i na ně navázaní rodinní příslušníci zaměstnanců.

Jenže tyto údaje jsou jen obtížně ověřitelné. I proto vláda tlačí na české operátory, ať vyjdou spotřebitelům vstříc, jak to udělali i jinde. Poslanecká sněmovna přijala změnu zákona o elektronických komunikacích, díky které budou moci zákazníci jednodušeji a rychleji přecházet k jinému operátorovi a nebudu muset hradit poplatky a pokuty za změnu operátora. To bude platit i pro dva miliony živnostníků. Poprvé tak budou mít stejné podmínky jako ostatní fyzické osoby.

Operátoři začali zápasit sami mezi sebou. Plánuje se i možný vstup nového poskytovatele do české kotliny.

Hodně dat za slušné peníze u nás však jednotlivec stále nedostane. A je jedno, jestli se porovnají tarify za 500, 800 nebo 1 000 korun. „Dokud nebudeme na úrovni vyspělých států, ve svém úsilí za levnější data nepolevíme. Máme další možnosti, jak přitlačit na operátory,“ uvedl pro MF DNES premiér Andrej Babiš, který s operátory od začátku léta vyjednává.

V zahraničí za stejnou cenu až desetkrát víc

Například v Estonsku či v Dánsku už lidé mají za třicetieurový tarif (cca 750 Kč) k dispozici neomezená mobilní data. Operátoři na tlak zareagovali, i když zatím velmi pozvolna. Dokazuje to změna tarifní nabídky celé trojky působící na českém trhu, jak vyplývá ze srovnání mezinárodní společnosti Rewheel, která trh s mobilními tarify analyzuje. Podle jejich metodiky porovnává množství poskytnutých volných GB za určitou sumu peněz. Například za 800 korun, kde před změnou uvádí u českých operátorů 3 GB dat a u nových tarifů 4 GB dat. Jinde v zahraničí to je ale až 40 GB dat.

Jenže neomezené datové tarify stále patří mezi ty drahé, stojí od tisícikoruny výše. Většině zákazníků by stačil menší objem, ale za nižší cenu. Operátoři sice změnili i běžné tarify, fakticky je ve všech případech vylepšili, přidali data a snížili i původní ceny, jenže v porovnání s nabídkou v některých jiných státech EU jsou tyto tarify stále drahé. Třeba se sousedním Polskem nebo Itálií.

Co lze nadále kritizovat, jsou ceny nejnižších tarifů. Ty jsou stále velmi drahé, v podstatě nejlevnější tarif s neomezeným voláním a SMS a zoufale nízkým objemem dat 1 až 1,5 GB stojí 500 korun. Což je vlastně charakteristické pro celou změnu tarifní struktury všech tří operátorů. Přes zvýšení množství dat a určité slevy operátoři základní cenou strukturu tarifů nemění: základní za 500 Kč, střední nabídka okolo 800 korun a nejdražší tarify zhruba za 1 500 Kč.

“Díky koncentrovanému tlaku už Česká republika podle studie Rewheel patří do skupiny nejlepších zemí, co se týče tarifů do 50 eur,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. “Operátoři však bohužel stále neposkytují, tak jako jinde ve světě, jednoduchou, transparentní nabídku s rozumným objemem dat i u nižších tarifů. To se musí změnit. Činíme pro to všechny potřebné kroky, mimo jiné dochází k uvolnění potřebných kmitočtů pro rychlý mobilní internet,“ dodal.