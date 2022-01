Ministerstvo představilo nová pravidla pro zemědělskou politiku

Pracovní skupina vedení ministerstva zemědělství projednala s nevládními a dalšími organizacemi konkrétní změny a úpravy Strategického plánu Společné zemědělské politiky.

„Byli zapracované všechny připomínky, které vzešly z politického jednání, od Evropské komise i zemědělců,“ řekl na tiskové konferenci ministr zemědělství Zdeněk Nekula, která trvala více než tři hodiny.

Agrární komora a Zemědělský svaz opakovaně vyzývali českou vládu, aby je přizvala k rozhodování o změnách Strategického plánu SZP.

Nová vláda rozhodla, že sice nezastropuje přímé platby zemědělcům, avšak menší farmáři z nich dostanou větší podíl. Původně chtěla vláda dotace zemědělským podnikům zastropovat. Proti tomu se nicméně vzedmula vlna nevole ze strany Agrární komory a Zemědělského svazu. Před úřad přišlo demonstrovat několik tisíc lidí.

Změny Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období let 2023 až 2027 ovlivní zemědělské podniky všech velikostí. Vláda chce zvýšit redistributivní platbu neboli platbu na první hektary podniku z původně plánovaných 10 procent na 23 procent. To znamená, že podniky nad 150 hektarů přijdou o část podpor, jejichž sazba bude klesat s rostoucí velikostí. Nejvíce to ovlivní podniky, které provozují náročnější činnosti, jako je produkce masa, masných výrobků, mléka nebo pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Na druhé straně vyšší platba na první hektary není podmíněna jakýmikoliv podmínkami.