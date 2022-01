Agrární komora a Zemědělský svaz vyhlásily kvůli dotacím protestní pohotovost

Komoře i Svazu vadí, že Ministerstvo zemědělství s nimi začalo jednat o změnách Strategického plánu Společné zemědělské politiky na roky 2023 až 2027 až koncem ledna. V tu dobu už bylo těsně před odesláním dokumentu ke schválení Evropské komisi.

„Úřad vzhledem k časovému tlaku pouze představil své plány, ale už nepřizval Agrární komoru a Zemědělský svaz k rozhodování o tomto klíčovém dokumentu, který určuje přerozdělení dotačních podpor pro zemědělce na několik let. Vláda nebere ohledy na dopady těchto změn, kterými jsou hrozící zdražení potravin pro obyvatele, méně pestrá česká krajina a potenciální arbitráže a soudní spory kvůli ušlým ziskům a zmařeným investicím zemědělců,“ říká prezident Agrární komory Jan Doležal.

Zemědělci tak podle něj zvažují další kroky a nevylučují další protestní akce.



“Na počátku jsme byli obviněni, že ve spolupráci s bývalým vedením Ministerstva zemědělství chceme okrást všechny zemědělce. Aktuálně zveřejněná kalkulačka nám dává za pravdu a ukazuje, že část zemědělců v zájmu osobního prospěchu použila nepravdivé údaje a výpočty,” říká předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha s odvoláním na excelovskou tabulku na webu https://agronavigator.cz/dotace/kalkulacka.

Ta má podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly pomoci zemědělcům připravit se na změny. „Na redistributivní platbu, tedy platbu na prvních 150 hektarů zemědělského podniku, půjde nově 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby. Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců,“ míní Nekula.

Zemědělské organizace však dlouhodobě namítají, že takový návrh povede ke krachu podniků zajišťujících většinu dodávek potravin a následně ke zdražení.

„Říkejme si věci na rovinu. To, jak emisní povolenky zdražují energie, tak plánované snahy protlačované do strategického plánu budou znamenat zdražení potravin. Situace je vážnější než se zdá. Cena například másla za 90 korun bude možná v akci. A hlavně to už nebude české máslo,“ upozornil během lednových demonstrací například viceprezident Agrární komory Leoš Říha.