Protestům navzdory. Rezort zemědělství poslal Bruselu návrh vyplácení dotací

Brusel má nyní tři měsíce na to, aby dokument připomínkoval. Strategický plán měla Evropská komise (EK) původně obdržet již k 1. lednu 2022. Česko ale využilo náhradní termín do konce letošního ledna, a to i kvůli tomu, že nová vláda chtěla předělat původní návrh, který představil kabinet Andreje Babiše.

Pokud z Bruselu přijdou nějaké připomínky, ministerstvo bude muset na jejich základě dokument upravit. Na schválení má EK šest měsíců, které se prodlužují o dobu reakce české strany, sdělilo v pátek ministerstvo.

Chystané změny podle ministerstva výrazně podpoří menší zemědělce, současně ale zajistí dostatečnou podporu pro větší podniky, které budou hospodařit v souladu s dotačními pravidly.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) považuje za důležité, aby zemědělci měli jasné a spolehlivé informace o nových podmínkách, které začnou platit od ledna příštího roku. Změny strategického plánu podle něj vycházejí z dřívějších připomínek nevládních organizací, ekologů, ministerstva životního prostředí i Evropské komise.

„Trvám na tom, že námi předložený kompromis, který jsme do Bruselu odeslali, respektuje reálnou situaci v našem zemědělství a změní jej správným směrem. Tedy směrem k lepší péči o půdu a krajinu, ke zdravější vodě a zdravějším potravinám,“ uvedl ministr.

Chystají se další protesty

Ministerstvo zemědělství původně v návrhu vyplácení dotací pro roky 2023 až 2027 počítalo s určením maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům. Proti tomu se ale ohradily dvě organizace sdružující zemědělce: Agrární komora a Zemědělský svaz.

Rezort proto nabídl jiné řešení. K zastropování dotací velkých podniků sice nedošlo, použila se ale takzvaná redistributivní platba, tedy dotace na podporu prvních 150 hektarů u každé firmy. Na ni má jít podle nového návrhu 23 procent z celkové částky na přímé platby. V původním návrhu to bylo deset procent.

Mimo jiné též klesne maximální výše investiční dotace. Horní limit na jeden projekt bude 30 milionů korun, zatímco v minulosti to bylo až 150 milionů korun, z čehož podle ministra těžily především velké podniky. Zemědělci si mohou od tohoto týdne spočítat výši nově nastavených dotací na portálu Agronavigátor pomocí speciální aplikace. Jen za čtvrtek si ji podle ministerstva stáhlo 5 300 zájemců.

Ani kompromisní návrh rezortu zemědělství se nicméně Agrární komoře a Zemědělskému svazu nelíbí. Organizace vyhlásily protestní pohotovost a založily krizový štáb (čtěte ZDE).

„Úřad vzhledem k časovému tlaku pouze představil své plány, ale už nepřizval Agrární komoru a Zemědělský svaz k rozhodování o tomto klíčovém dokumentu, který určuje přerozdělení dotačních podpor pro zemědělce na několik let,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal ve čtvrtek.

Představitelé obou sdružení tvrdí, že vláda nebere ohledy na dopady změn, kterými jsou podle nich hrozící zdražení potravin pro obyvatele, méně pestrá česká krajina a možné arbitráže a soudní spory kvůli ušlým ziskům a zmařeným investicím zemědělců. Organizace už společně zorganizovaly několik protestů a chystají další.