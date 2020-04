Stát chce přimět lidi šetřit na důchod. Rozšíří daňové úlevy pro spoření

Vedle penzijního spoření a životního pojištění teď chce stát rozšířit daňové úlevy také na další formy spoření a investic. A od toho si slibuje, že se lidé začnou na penzi připravovat o něco zodpovědněji. Příslušný návrh zákona poslalo ministerstvo financí tento měsíc k připomínkám dalším institucím. Pokud projde, vznikne účet dlouhodobých investic, díky němuž by si mohli lidé snížit daně také při investicích do jiných produktů – třeba do podílových fondů či přímo do jednotlivých akcií nebo dluhopisů.