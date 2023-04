Pro důstojný život je potřeba téměř 41 tisíc. V hlavním městě ještě víc

Minimální důstojná mzda se za loňský rok dostala na 40 912 korun hrubého. V hlavním městě je to kvůli vyšším nákladům na život 42 776 korun. Pod její hranicí je 63 procent pracovních úvazků. Vyplývá to z propočtů expertní Platformy pro minimální důstojnou mzdu. Zlepšení podle odborníků pomohlo vyšší zapojení zaměstnanců do odborů.