Minimální mzda do pěti let dosáhne až poloviny té průměrné, navrhl Jurečka

Minimální mzda za letošní rok činí 17 300 korun. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje od ledna navýšení minimální mzdy na 19 500 korun, tedy růst o 2 200 korun proti letošku. Na růst mzdy pro příští rok ještě navrhovaná legislativa nebude mít vliv.

Resort při rozhodování o tom, jak se do budoucna bude navyšovat minimální mzda, vycházel z variant chystaného vzorce pro pravidelnou valorizaci minimální mzdy a z evropské směrnice o přiměřeném výdělku.

Do meziresortního řízení ministerstvo posílá dvě varianty. „Ty jsou nastaveny tak, že chceme k cíli dospět postupně. Náběh valorizace tak bude rozložen do pěti let. První varianta je, že v budoucnu by minimální mzda odpovídala 45 procentům průměrné mzdy. Druhá varianta by cílila na úroveň 50 procent vůči průměrné mzdě,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka s tím, že volí cestu postupného navyšování proto, aby nebyl ohrožen trh práce a nedošlo k propouštění.

Jurečka připomněl, že krokem kromě směrnice EU vláda plní také své programové prohlášení, které dává závazek na jasný mechanismus o tom, jak má být minimální mzda nastavená tak, aby to byla předvídatelná pro zaměstnance i zaměstnavatele.

O tom, která varianta nakonec uspěje, rozhodne legislativní proces. Platit by novinka měla od 1. července 2024, takže by ovlivnila růst minimální mzdy pro rok 2025.

Ekonomové ale dlouhodobě varují, že valorizací minimální mzdy vláda do rozpočtu zasekává další povinný výdaj. „Máme pojistky, aby vláda mohla zasáhnout a říct, že udělá nějakou změnu. Počítáme s tím, že by mohlo dojít k nějaké mimořádné situaci. Tyto pojistky tam musí být,“ uzavřel Jurečka.