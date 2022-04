Samoživitel s dítětem? Na důstojný život aspoň 34 tisíc měsíčně, míní experti

Minimální důstojná mzda za práci na plný úvazek tak, aby pokryla potřeby dospělého s dítětem, volný čas i menší spoření, by letos v prvním čtvrtletí měla v Česku činit 33 909 korun hrubého. V Praze by to mělo kvůli vyšším nákladům být 39 974 korun.