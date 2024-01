Technologie, zbrojovky i medicína. Tyto akcie mají potenciál, říká Kopta z XTB

Jaký je zájem Čechů o investování?

Řekl bych, že smíšený. Na jedné straně se jejich postoj k investicím od covidu výrazně zlepšil, na druhou stranu jde stále o postkomunistickou zemi, takže je znát, že finanční gramotnost a chuť investovat je u nás slabší. Na druhou stranu na našich číslech je vidět, že se zájem postupně zvyšuje.

Jaký je věkový rozptyl lidí, kteří u vás investují? Do chuti investovat totiž může promlouvat i to, že starší generace věří v tomto ohledu nemovitostem, ale ti mladší na ně nedosáhnou, a tak se dívají jinde.

Starší lidé skutečně jsou konzervativní a raději jdou do fyzických aktiv, ať už je to zlato nebo nemovitosti. Zejména u mladších lidí ale je vidět posun do digitálního prostředí. Naše data ukazují, že se průměrný věk klienta neustále snižuje. Letos se průměrný věk nového klienta posouvá až k 25 letům.

Váš průzkum ukázal, že podíl žen mezi investory činí pouhých devět procent, na Slovensku dokonce jen sedm. Co je příčinou nelichotivého trendu, na který upozorňují i další investiční platformy?

Na to nemám jednoznačnou odpověď. Domnívám se ale, že v tuzemsku je to dáno celkově konzervativním nastavením společnosti a nedostatečnou finanční gramotností. Dále je u nás zakořeněný zvyk, že žena je poměrně dlouho doma a pečuje o děti. To se sice velmi dynamicky mění, ale stále je to v naší společnosti zakotveno. Nicméně i tady jsem optimista, protože podíl žen investorek postupně roste. Je to vidět i na tom, že se v investičním světě formují ženy, které téma propagují. Zmínit můžu například Lenku Schánovou, která spolupořádá Českou investiční konferenci, což je největší akce tohoto typu pořádaná v Česku.

V tom, že ženy tolik neinvestují ale zřejmě stále hraje roli, a bude těžší se s tím vypořádat, že ženy vydělávají zkrátka méně. Například medián, tedy hodnota, od níž je polovina mezd nižší a polovina vyšší, je u žen podle statistického úřadu stále nižší o několik tisícovek.

To roli jistě hraje, ale pomáhá, že dnes člověk může investovat už od pár stovek měsíčně. To se snažíme dostávat do povědomí široké veřejnosti.

Jak moc vám pomohl zvýšit počet klientů covid, kdy lidé začali mnohem více investovat skrze různé mobilní aplikace?

Pomáhá nám to hodně, ale nejde to samo. Musíme totiž jít ruku v ruce s technologickým pokrokem. Obecně nám to tedy pomáhá, ale tím, že si vyvíjíme vlastní aplikaci, nevyužíváme žádnou třetí stranu, tak je potřeba neustále zlepšovat jak zmíněnou aplikaci, tak i produkty, které v ní nabízíme. S tím souvisí rostoucí nároky samotných uživatelů. Velmi jim totiž záleží na tom, aby aplikace měla přívětivé prostředí, aby zákaznická podpora dobře fungovala a tak dále. Samozřejmě je s tím spojený i růst konkurence. Takže zájem nám pomáhá, ale zároveň na nás tlačí.

Pomáhají nám také, že máme kanceláře v Česku. Důležité to je zejména u starších klientů, kterých sice nemáme tolik, ale disponují větším kapitálem. Tito klienti zároveň leckdy mají jazykovou bariéru, takže jim vadí i to, že naši zahraniční konkurenti nemají zákaznickou podporu v češtině.

Michael Kopta, šéf marketingu investiční společnosti XTB.

Nedávno jste rozšířili možnosti pasivního investování o takzvané investiční plány. O co jde a jaký o ně čekáte zájem?

Díky této službě si lidé mohou snadno a bez jakýchkoli nákladů zvolit investiční plán, a to předem navržený i vlastní. Poté do něj mohou automaticky investovat pomocí trvalého příkazu. To jim umožní dlouhodobou investici, o níž se vůbec nemusí starat. Zájem čekáme velký, protože lidé toto poptávali už dříve.

Služba je navíc zcela bez poplatku až do objemu investovaných 100 tisíc eur měsíčně. Jediné, co může být účtováno, je transakční poplatek za směnu, protože u nás sice investují v korunách, ale indexy jsou kótované obvykle v eurech nebo dolarech. Tomu se samozřejmě dá vyhnout, pokud si peníze smění dopředu.

Co z toho tedy plyne pro vás?

My z toho máme rozšíření klientské základny. Také máme zisk z té směny, protože velká část lidí směnu nechce řešit sama. Zároveň tím, že se nám rozšíří klientská základna, tak tito lidé mohou začít využívat i jiné produkty, u kterých máme již tradiční poplatkovou strukturu.

O jaké investice je mezi klienty největší zájem?

Určitě o ETF fondy, jednotlivé akcie a akciové indexy. Silné jsou ale i komodity, které jsou cenově dostupné, lidé je znají a jsou velmi volatilní. Z jednotlivých akcií se pak těší velké oblibě ČEZ, ze zahraničních technologičtí giganti, jako je Apple, Meta či Alphabet. Obecně se dá říct, že čeští investoři vyhledávají především dividendové akcie technologických firem.

Pozorovali jste zvýšený zájem o investice do komodit v souvislosti s válkou na Ukrajině?

Geopolitické události obecně vždy ovlivní volatilitu na trzích a platí, že lidé jdou tam, kde se trh hýbe. Naučili se totiž, že v dobách největší nejistoty a volatility se skrývají ty nejzajímavější příležitosti. To se potvrdilo i na příkladu komodit.

Zmiňoval jste také, že Češi si velmi oblíbili akcie ČEZ. To ukázal i váš průzkum, z nějž vyplynulo, že český investor si bez něj nedokáže představit své portfolio. Čím si to vysvětlujete?

Domnívám se, že u ČEZ hraje roli to, že v očích klientů jde o velmi stabilní byznys ve zdánlivě dobře pochopitelném odvětví. Osobně si ale nemyslím, že je to až tak snadné, jak si mnozí myslí.

Zároveň jde o trend, který je rozšířený napříč zeměmi. Tam, kde je nabídka domácích akcií, tak ji lidé obvykle využijí. Znají totiž služby nebo produkty těchto firem z běžného života. Proto pak mají dojem, že jim rozumí. Z tuzemských titulů je populární například také Zbrojovka. Zbrojní průmysl obecně v poslední době vyrostl hodně, lidé se o něj zajímají daleko více. Došlo jim totiž, že mír je pomíjivý a bohužel zbrojovky jsou najednou potřeba. Ten trend takový zřejmě bude i do budoucna. Zde je ale otázka, zda už je to započítáno v aktuální ceně, nebo tam ještě je potenciál růstu. Většina z toho ale už zřejmě bude započítána, jednoznačně se to nicméně říct nedá.

Michael Kopta V XTB působí od roku 2019. Začínal na pozici Account Manager, od roku 2022 je šéfem marketingu.

Předtím působil v pojišťovnách Kooperativa, Allianz nebo ve studentské organizaci Klubu investorů.

V roce 2020 získal bakalářský titul v marketingu a nyní studuje obor Ekonomika a management

Vidíte kvůli geopolitickým konfliktům odklon od některých regionů? A diverzifikují vůbec Češi i geograficky?

Geopolitické konflikty určitě mají schopnost trhy ovlivňovat, takže ovlivňují i investiční rozhodování, ale u každého jinak. Někdo zůstane chladným, někdo propadne panice a prodává, jiný toho zkusí využít a nakupuje. Teď je to vidět například na tchajwanské TSCM, o kterou je enormní zájem. Jsou totiž lidé, kteří vidí, že valuace firmy je nízko, a sází na to, že ke konfliktu s Čínou nedojde.

Obecně ale platí, že je mezi Čechy enormní zájem o americké akcie. Na druhou stranu v Evropě máme energetiku a autoprůmysl. Jeho akcie jsou nízko, protože si odvětví prochází problémy. Investoři, kteří věří, že je překoná, v něm proto vidí zajímavou příležitost.

Technologické akcie dosáhly za loňský rok extrémně dobrých výsledků. To ale logicky limituje jejich růst v tom letošním. Vidíte, že je i přesto vaši klienti stále přikupují, protože v nich zkrátka vidí dobré zajištění do budoucna?

Já si dokonce myslím, že technologické akcie svůj potenciál nevyčerpaly. Jejich růst byl v uplynulém roce astronomický, ale je ospravedlnitelný. Technologičtí giganti jsou totiž u kormidla technologického pokroku, a to dlouhodobě. Nenapadá mě tedy, proč bych si měl myslet, že je někdo vystřídá. Pak je tady aspekt i lidského kapitálu, kdy je vidět, že tyto firmy dlouhodobě z trhu sbírají ty nejlepší lidi. Rizika sice existují, ale nepředpokládám, že by nyní překonávaly svůj potenciál.

K dalšímu růstu by jim pomohla větší implementace AI, která by jim mohla zásadně snížit náklady. To už sice je zaceněno, ale zřejmě také jen do určité míry.

Přesně tak, sám jsem přesvědčený, že potenciál v tomto ohledu není zaceněný kompletně. I z různých studií vyplývá, že růst by mohl být i v řádech miliard dolarů z hlediska tržní kapitalizace. Naplnění takového scénáře ještě rozhodně v aktuální ceně započítáno není.

Co byste doporučil klientovi, který se chce investováním u vás zajistit na důchod? Jsou to například právě technologické akcie, u nichž se dá předpokládat, že si svou hodnotu a pozici na trhu minimálně udrží? Pokud se člověk chce investováním zajistit na důchod, tak je určitě vhodné jít třeba právě touto cestou. Samozřejmě opačná cesta, kdy člověk kupuje akcie, které jsou nyní nízko, může přinést velmi zajímavé zisky. Takovým příkladem je Japonsko, kdy tamní trh byl velmi dlouho dole a nyní je zpátky na maximech, na kterých byl v roce 1989. Kdo toto chytil, tak skvěle, ale pro člověka, který tomu nerozumí, je toto opravdu velmi obtížné odhadovat. Za mě je tedy jistější jít cestou amerických akcií, u nichž je historicky dobré zhodnocení. Určitě bych se tedy nebál jít touto cestou nebo volit světové indexy, v nichž má Amerika největší váhu. Navíc světové indexy diverzifikují i v rámci případných geopolitických rizik. Přesto ale nechci odrazovat od aktivní správy. Sám mám menší část kapitálu spravovanou tímto způsobem.

Vedou se spory o to, který způsob správy portfolia je lepší, zda aktivní, nebo pasivní. Jak to vidíte vy?

Pasivní investování je fenomén posledních let. Mezi jeho hlavní výhody patří nízká nákladovost i časová úspora. V jeho prospěch navíc mluví i statistika, protože se ví, že pro srovnání výkonnosti investic se používá index SP 500. Ukazuje se, že překonat jej dokáže v dlouhodobém horizontu jen mizivé procento i profesionálů. Už z této statistiky si asi každý dokáže odvodit, kolik by kde měl mít prostředků. Investicí do indexů člověk v podstatě sází na to, že jako svět budeme bohatí.

Pokud někdo investuje na vlastní pěst, a to i pasivně, tak se vystavuje větším psychickým tlakům v případě, že dojde ke korekci na burze. Jak se zachovali vaši klienti během výplachů v roce 2022?

Obecně lze říct, že díky rostoucí finanční gramotnosti lidé dělají méně spontánních rozhodnutí. Nepropadají tolik panice, vědí, že každá korekce na trzích dříve nebo později odezněla. Naše plus je v tomto ohledu i ta zmiňovaná zákaznická podpora. V rámci investování sám za sebe je totiž člověk leckdy sám. Sleduje, jak mu v uvozovkách hoří peníze, a nemůže s tím nic dělat. Zde se ukazuje jako cenná možnost zákaznické linky. Lidé na ni mohou zavolat, popovídat si o situaci. To se ukázalo jako zásadní.

V tomhle směru se nám také velmi osvědčila spolupráce s influencery. Lidé se totiž během korekcí na trzích měli možnost podívat na desetiminutové video od někoho, kdo prožívá to samé a je v podobné věku. Díky videu se uklidní a po přečtení komentářů pod ním zjistí, že desítky i stovky lidí řeší úplně to samé. Vidíme, že to má obrovský vliv.

Michael Kopta, šéf marketingu investiční společnosti XTB.

Nyní si lidé procházejí inflací, kvůli které jim mzdy reálně klesají už zhruba dva roky. Nevidíte, že by vaši klienti snižovali částku, kterou na investice posílají?

Průměrná investovaná částka se snižuje s tím, jak klesá průměrný věk investora. Mladší lidé totiž logicky nedisponují takovými prostředky jako starší investor. Naopak bych řekl, že Češi obecně měli dost úspor, takže když viděli, jak jim inflace úspory požírá, tak je to motivovalo investovat.

V nejistých dobách mají lidé tendenci sahat po zlatu jako uchovateli hodnoty. V odborných kruzích vůči němu ale zaznívají i poměrně kritické názory, protože skrze něj nejde dosáhnout takových výsledků jako u dobře zvolené akcie. Jak to vidíte vy?

Nemyslím si, že to jde univerzálně rozseknout. Podle některých investorů hodnota investice záleží na tom, kolik z ní plyne hotovosti, například prostřednictvím dividendy. Z tohoto pohledu má tedy zlato hodnotu nula. Zároveň si ale nedovolím tvrdit, že do zlata nemá cenu investovat. Vždycky tedy hraje klíčovou roli čas a averze k riziku. V historii totiž najdeme období, kdy zlato dokonce překonalo americké akciové indexy. V dlouhodobém časovém horizontu ale statistiky ukazují, že akcie překonávají zlato v poměru zhruba tři ku jedné. Zde pak vstupuje do hry averze k riziku, protože cenové pohyby zlata až tak dynamické nejsou. Zlato tedy má tendenci chránit před inflací a snižovat volatilitu portfolia, ale za cenu toho, že klesne jeho výnosnost.

Jaká máte očekávání od dění na trzích v tomto roce?

Obecně budou trhy dále ovlivňovat makroekonomické veličiny, takže inflace, výkonnost ekonomiky, téma budou i úrokové sazby v USA, na nichž závisí cena drtivé většiny aktiv. Kromě toho se bude konat velké množství voleb, včetně těch v USA. Budeme také sledovat vývoj kolem umělé inteligence. Tématem bude také krypto, které máme v nabídce v podobě derivátů, ale teď je čerstvou novinkou schválení ETF fondů. Samozřejmě bude hrát roli také geopolitika.

Pokud tedy všechny zmíněné faktory dopadnou dobře, tak se trhům dařit bude. Ať už se ale naplní jakýkoli scénář, tak očekávám vysokou volatilitu. Nebude to pozvolný růst, jako jsme viděli za covidu, výkyvy budou větší.

Jaké konkrétní akciové tituly by letos nebo i v dalších letech mohly přinést zajímavé výnosy? Váš analytik Štěpán Hájek zmiňoval například retail nebo segment luxusního zboží. Přidal byste něco dalšího?

Přidal bych ještě umělou inteligenci, ale tu už jsem zmiňoval. Z dlouhodobého hlediska bohužel zase musím vypíchnout ten zbrojařský segment. Obávám se, že v této oblasti nejde o krátkodobý růst. I kdyby se totiž nic nedělo, tak jsme dostali probuzení, že mír není jistý. Plánované kontrakty jsou přitom dlouhé a s velkou hodnotou. Zároveň s nimi souvisí i technologie. Jejich růstový potenciál není jen v tom, co využíváme každý den, ale je i ve zdravotnictví, obraně. Jsou to věci, které krátí náklady o desítky procent. Technologie tedy prorůstají různými segmenty, a kde až růst skončí, si netroufám odhadovat.

Svou roli sehraje i stárnutí populace. To by totiž do budoucna mohlo nahrávat segmentu zdravotnictví a farmacie. Právě zde je také průnik s technologiemi.

Světlé zítřky někteří analytici předpovídají také bitcoinu, jehož cena už překročila milion korun. Jak se tento růst projevil na zájmu o něj?

Na úvod je potřeba říct, že u nás lze investovat pouze do derivátu. Náš produkt je tedy určen pro obchodníky, kteří chtějí spekulovat. Na dlouhodobé držení to u nás nemá smysl. Proto naši klienti nyní spíše využívají současnou volatilitu. Jinak je ale zájem vysoký. Kromě kryptoměn totiž je možné investovat i do firem, které v tomto průmyslu podnikají, jejichž akcie v podstatě kopírují vývoj bitcoinu

Jak vás ovlivní nedávné schválení bitcoinového ETF?

Dotýká se nás to už nyní, protože se s ním pojí vyšší volatilita. I my samozřejmě plánujeme vyhovět poptávce po tomto ETF, takže jsme přislíbili, že jakmile bude možnost ho nabízet i v Evropě, tak do toho půjdeme.