Češi se v investicích zlepšují. Předčí dokonce okolní země, zjistil průzkum

Index investiční gramotnosti sleduje úroveň vědomostí české populace v klíčových investičních oblastech. Aktuální průzkum realizovaný na vzorku více než tisícovky obyvatel z prosince 2023 ukázal, že úroveň znalostí o investicích se v Česku uplynulé tři roku neustále zlepšuje. Od posledního měření z roku 2022 Češi prokázali dosud nejvýraznější posun a dostali se na hodnotu 113,9 bodu z loňských 105,5 bodu. „Zrychlení připisujeme horší ekonomické situaci, kdy Češi musí více přemýšlet nad tím, kam peníze dát, aby o ně nepřišli,“ vysvětlil Jakub Vaníček z Portu.

Stále platí, že muži v průměru o investicích vědí více než ženy. Ty se ale rychle zlepšují. V roce 2022 byl index u žen na hodnotě 90,2 bodu, loni už to bylo už 96,6 bodu.

Zatímco v roce 2021 byl rozdíl ve znalostech ve prospěch mužů padesát procent, nyní činí 35 procent. Největší problém dělá ženám i mužům složené úročení a počítání s procenty. Ženy pak často tápou ve vlivu měnových kurzů, muži měli nejmenší procento správných odpovědí v oblasti budoucích výnosů.

Největší ochotu k riskování mají podle dat Portu mladí lidé do 26 let. „Investují malé částky, zkouší si to. Nejhorší, co někdy vídáme je, že jsou lidé, kteří mají hodně peněz a vidinu, že je velmi rychle zhodnotí. Obecně více riskují muži,“ doplnil Radim Krejčí, šéf společnosti Portu.

Lidé vědí, co je to inflace

Dvě třetiny Čechů se považují za ne příliš nebo zcela neznalého investora. „Stále více lidí se ale považuje za znalého. Číslo se tak zlepšuje,“ uvedl Krejčí s tím, že ale lidé, kteří se považují za velmi znalého investora, se umístili až na třetím místě v rámci znalostí. „Dlouhodobě nám vychází, že ti kteří se hodnotí velmi znalými, zas tak znalí nejsou.“

„Lidé už ví, co je inflace, chápou rozdíl mezi investováním a spořením. Zároveň jim jdou čím dál lépe těžší otázky. Největším problémem je danění, Češi stále neví, jak je danit,“ dodal Vaníček s tím, že lidé se loni zajímali o téma více, a to i díky tomu, že se trhům dařilo.

Proti sousedům si vedou Češi dobře. Polsko dosáhlo pouze 90,6 bodu, Slovensko 97,3 bodu. Pro všechny platí, že ženy mají v oblasti investic nižší znalosti s tím, že ale průměrná česká žena má v tomto ohledu podobné znalosti jako průměrný polský muž.

Srovnání se sousedy překvapilo

„Z výsledků mám velkou radost. Srovnání mezi zeměmi mě hodně překvapilo, čekal bych, že investiční gramotnost v Polsku bude vyšší. Co se týče chuti lidí investovat, vidíme, že počet akcionářů roste každý rok. Je skvělé, že s rostoucím zájmem roste i index. Loni jsme ale zároveň zaznamenali vysoký podíl podvodů. Loňský rok bylo těchto případů opravdu hodně, zneužívalo se i jméno burzy, to jsme v předchozích letech neviděli,“ vysvětlil Jiří Kovařík, mluvčí Burzy cenných papírů Praha.

„Šlo o triviální podvody, kdy někdo někoho oslovil na Facebooku, peníze poslali a až pak nám podvedení volali. Až po velmi sofistikované podvody, kdy probíhala komunikace přes AI, která pak člověka odvedla na nějaký podvodný link,“ upřesnil Kovařík.

„Podíl investic do akcií a do fondů na celkových finančních úsporách za posledních 5 let podle dat EU vzrostl v Česku ze 13 na 18 až 19 procent. Investice jsou nejrychleji rostoucí složkou úspor domácností. Evropský průměr je třicet procent,“ dodala Jana Brodani, šéfka Asociace pro kapitálový trh.