Kofola vstupuje do pivního segmentu. Kupuje Holbu, Zubr a Litovel

„Když se objevila příležitost investovat do pivovarů, které vyrábějí značky s dlouhou historií, za nimiž stojí poctivé řemeslo a moderní výrobní zázemí, neváhali jsme. Věříme, že zkušenost našich lidí může pomoci k jejich rozvoji,“ vysvětluje Jannis Samaras, generální ředitel skupiny Kofola.

Nová akvizice umožní skupině Kofola růst v dalším stabilním segmentu s exportním potenciálem. S ohledem na specifika pivního trhu a s pokorou k umění zaměstnanců pivovarů zůstanou Pivovary CZ Group samostatně řízeným pilířem Kofoly.

„Přestože nám primárně nejde o přímé synergie s naším dosavadním nealko byznysem, i pivní průmysl má nějaké společné rysy s nápojovou branží. Naším cílem je podpořit um a kvality českých pivovarů. Byla by škoda, kdyby tradiční české značky přešly do rukou zahraničních investorů,“ vysvětluje René Musila, jeden ze zakladatelů a provozní ředitel skupiny Kofola, který se po dokončení akvizice postaví do čela pivního pilíře.

Za akvizicí společnosti Pivovary CZ Group stojí kromě rodinné nápojářské firmy ještě dva menšinoví podílníci. Kofola ČeskoSlovensko a. s. se stane 51 procentním vlastníkem pivovarské společnosti, dalšími spolupodílníky jsou investiční skupina RSJ (29 procent) a ÚSOVSKO a. s. (20 procent).

Smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat. Transakce je platná s jedinou odkládací podmínkou, kterou je schválení antimonopolních úřadů. Dokončení transakce je očekáváno na počátku příštího roku.

Moravské pivovary mají tradici

Pivovary CZ Group jsou pátou největší pivovarnickou skupinou v Česku, svým letošním ročním výstavem překročí produkci 800 tisíc hektolitrů, z čehož více než třetina piva míří na exportní trhy. V pivovarech v Hanušovicích, Přerově a Litovli společnost zaměstnává téměř 500 lidí.

Piva značek Holba, Zubr, Litovel se zde vaří již více než 130 let tradičními postupy za použití nejkvalitnějších surovin zejména z lokálních zdrojů. Díky tomu se těší mimořádné oblibě u zákazníků i nezávislých odborníků, o tom dlouhodobě svědčí i bezkonkurenční řada prestižních mezinárodních a tuzemských ocenění.

„Záleží nám na tom, aby byla zachována řemeslná tradice vaření piva, stabilní vztahy se zákazníky, dodavateli i zaměstnanci a společenská odpovědnost firmy. To vše byla při jednáních o prodeji důležitá kritéria. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který nám pomůže zachovat a dále rozvíjet kvalitu našich piv, a zároveň posílí i jejich obchodní expanzi,“ říká Ing. Jaromír Dvorský, místopředseda představenstva Pivovary CZ Group.