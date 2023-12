Pivovary chceme řídit jako samostatný byznys, říká provozní ředitel Kofoly

Po kolových nápojích, džusech, sirupech, minerálkách, ciderech a čajích se Skupina Kofola Jannise Samarase pouští i do piva. V listopadu oznámila převzetí pivovarů Holba, Zubr a Litovel, které do nedávna sdružovala společnost Pivovary CZ Group. Kofole tak bude po schválení antimonopolním úřadem patřit pátá největší pivovarnická skupina v Česku.

Kdy jste se rozhodli pivovary koupit?

O možném prodeji společnosti Pivovary CZ Group jsme se dočetli v novinách. Zhruba před rokem jsme se rozhodli, že to zkusíme, že vstoupíme do tendru na nové majitele. A jsme rádi, že se to povedlo. K akvizici přistupujeme s maximální pokorou k umění pivovarských lidí, kteří pokračují ve staletími prověřené tradici výroby kvalitního piva.

Jaký byl hlavní důvod?

Stále se v Kofole rozhlížíme, jak podpořit a rozšířit náš stávající byznys. Dlouhodobě podporujeme tradiční a lokální značky se silným příběhem. A v tomto případě jde o pivovary s dlouhou historií, které se pyšní skvělými značkami, jako jsou Litovel, Zubr, Holba. Jde o piva, za kterými není jen kus historie, ale i chuť, kterou oceňují znalci a díky níž se umisťují v žebříčcích degustačních soutěží. Navíc jde o značky z našeho „domácího“ regionu a byla by velká škoda, kdyby je koupil nějaký zahraniční investor.

V čem vidíte přínos spojení s Pivovary CZ?

Naším cílem je podpořit um a kvality malých českých pivovarů. Chceme i nadále rozvíjet tradiční české značky, které mají potenciál dalšího rozvoje, a to nejen ve svých regionech, ale i v rámci exportu. A přestože nám v tomto případě nejde o přímé synergie s naším dosavadním nealko byznysem, i pivní průmysl má nějaké společné rysy s nápojovou branží. Uvidíme, kam nás tato cesta zavede. Nicméně na začátku každé investice vidí snad každý jen světlé zítřky.

V čem vidíte spojitost?

Pivovary chceme řídit jako samostatný byznys. Nicméně určitě lze hledat nějaké synergie v logistice, případně čerpat z našeho dosavadního distribučního know-how. V regionech, kde tato piva vznikají, se pravděpodobně budeme potkávat s Kofolou i v rámci zákaznické báze. Ale to ukáže až čas. Nyní čekáme na schválení koupě antimonopolními úřady, dokončení akvizice očekáváme zkraje roku.

Může to mít také do budoucna výhodu? Do restaurací dodáváte i další produkty, máte výhodu toho, že byste mohli nabízet ke Kofole také některé z piv?

Jak jsem už řekl, jde o dva oddělené byznysy. Společnosti jsou a i nadále zůstanou obchodně oddělené. Takže takto o tom nepřemýšlíme. Chceme podpořit lokální pivní značky a udělat z nich jako klíčové značky v regionech, kde jsou doma a pokusit se jejich věhlas ještě více rozšířit v zahraničí.

Dvacetiprocentní podíl získal vedle vás i regionální výrobce tyčinek Úsovsko podnikatele Jiřího Milka. Jaký vám tohle dává obchodní smysl?

Hledali jsme spoluinvestora nejlépe s regionální působností. S Úsovskem spolupracujeme dlouhodobě a je pro nás velkou výhodou, že se vzájemně známe. Jsme rádi, že spolupráce zaklapla z obou stran a i jim se myšlenka zamlouvala. V akvizici figurují jako finanční investor, jehož motivací je primárně lokální patriotismus.