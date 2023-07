Pivovary kráčejí k udržitelnosti. Bernard ze starých bannerů vyrábí termotašky

Reklamní plachty, které pivovar dříve využíval k propagaci na různých místech nyní slouží jako termotašky na nápoje i soudek piva. Pohodlné přenášení termotašky i s obsahem umožňuje široký popruh přes rameno.

„Po odstranění billboardů jsme viděli tu hromadu materiálu a bylo nám líto, že by měl skončit bez dalšího využití v odpadu. Kolegyně přišla s nápadem ušít z něj termotašky. Našli jsme firmu, která je schopna houževnatou plachtu zpracovat, a tašky jsou na světě,“ popsal vznik chladicích tašek manažer nákupu pivovaru Lukáš Zavadil.

Podle něj neexistují dva stejné kusy, žádný motiv se neopakuje, stříhalo se z použitých plachet billboardů.

„Na některých taškách jsou vidět i drobné oděrky, ke kterým bannery za dobu použití přišly,“ pokračuje Lukáš Zavadil. Tašek vzniklo několik stovek, pivovar je nabízí ve svých značkových prodejnách a v e-shopu.

V Humpolci bez hliníku

Znovupoužití starých billboardů není v pivovaru jediným nápadem tohoto druhu. Nové uplatnění tu mají třeba i použité kartony. Nadrcené ve skartovači slouží jako ideální výplň krabic, ve kterých odchází zboží z pivovarského e-shopu. „Papírová vata z nadrcených kartonů z velké části nahrazuje bublinkové fólie nebo jiný umělý výplňový materiál. Dali jsme věcem, které by mohly skončit v odpadu, nové využití. A šetříme životní prostředí, peníze i skladovací prostory,“ říká Žaneta Halamíčková z e-shopu.

Šetrný přístup k životnímu prostředí patří k rodinnému pivovaru Bernard po celou dobu jeho existence. Pivovar nikdy nezačal stáčet pivo do PET láhví ani do nevratných hliníkových plechovek.

„Doprava surovin a výroba hliníku jsou tak energeticky náročné, nemluvě o ekologických dopadech, že jsme se rozhodli tento způsob nevyužívat. Naopak dlouhodobě podporujeme vznik systému vratných zálohovaných petek a plechovek,“ říká spolumajitel pivovaru Stanislav Bernard. Rodinný pivovar Bernard je členem aktivity Zálohujme.cz.

Pivovary podnikají kroky k udržitelnosti

Ani další pivovary ovšem nezahálejí a podnikají různé kroky k dosažení trvalé udržitelnosti. Plzeňský Prazdroj například ze svých vratných láhví odstranil aluminiové folie a plastové nálepky a nahradil papírovými etiketami. Dále také recyklovali pivní plechovky a díky většímu poměru recyklovaného hliníku mají až o 30 procent nižší uhlíkovou stopu.

Pivovar Gambrinus se v roce 2020 rozhodl ke změně v balení svého piva přestal prodávat pivo v PET láhvích.

Pivovar Radegast se dlouhodobě věnuje minimalizaci spotřeby vody v pivovaru a současně podporuje řadu projektů přispívajících k dostatku vody v přírodě. Letos spojil síly se společností Lesy ČR a částkou jednoho milion korun podpoří budování a obnovu tůní, které pomáhají zadržovat vodu v krajině.

Budějovický Budvar, národní pivovar, také podniká kroky ve své cestě k dosažení trvalé udržitelnosti. Po několikaměsíčním testování třinácti elektro vozidel různých značek se pivovar rozhodl zařadit do užívání tři vozidla s plně elektrickým pohonem. K výměně části konvenčních vozidel za elektromobily je pivovar motivován především cílem postupně snižovat uhlíkovou stopu. Užívání vozidel s plně elektrickým pohonem totiž představuje nulové emise.

Pivovar Svijany na Liberecku se vlivem drahých energií pouští do vlastní fotovoltaické elektrárny a letos chce do instalace solárních panelů investovat dvanáct milionů korun. V budoucnu by mohly panely pokrýt většinu k tomu vhodných střech v areálu společnosti.