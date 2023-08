Od září půjde žádat o dotaci na kamna na míru, ty přitom stojí stovky tisíc

„Do konce června letošního roku byla podporována standardní topidla. Vyberete si ho, objednáte montážní firmu, ta přijede a nainstaluje vám jej. Od září se to rozšíří i na topidla, která se dělají na klíč každému zákazníkovi, přičemž kamna se staví až na místě,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

„Do programu jsme to zařadili proto, abychom systém, který plní stejné efekty, co se týče kvality spalování a využívání obnovitelných zdrojů energie, nediskriminovali,“ uvádí Valdman.

Cech kamnářů ve čtvrtek vydal desatero pro výběr a stavbu individuálně stavěného topidla. Zájemcům to má pomoct, aby se při výběru kamnáře nespálili. Z desatera vyplývá, že pořízení na míru stavěných kamen trvá několik měsíců. Nejprve je potřeba si zvolit toho správného kamnáře, přičemž Cech neskromně doporučuje, aby zákazník vybíral z jeho řad. „O těch lidech něco víme a navíc jim nabízíme pravidelné vzdělávání,“ míní prezident organizace Libor Soukup.

Následují dvě schůzky s vyvoleným kamnářem. Na první z nich se mluví o „potřebách a záměrech klienta“. Tedy o tom, jaké řešení by se pro domácnost hodilo nejlépe. Na druhé schůzce už se řeší technická podoba topidla. Následuje vytvoření návrhu, odsouhlasení rozpočtu a smlouva. Zákazník by se měl ujistit, že kontrakt obsahuje technickou specifikaci, výkresovou dokumentaci, dokumentaci o dimenzování topidla i odkaz na příslušnou normu.

Teprve potom se kamnář pustí do díla. U subdodavatelů objedná vše, co ke stavbě potřebuje. Vzhledem k tomu, že jde o zakázku na míru, může doručení jednotlivých komponent trvat i několik měsíců. Samotná realizace topidla v domácnosti kamnářovi zabere jeden týden až měsíc.

Při předávání topidla by měl zákazník podle desatera požadovat návod k použití a předávací protokol. „Zákazník by měl sledovat kamnáře, zdali postupuje podle rad desatera,“ doplňuje Soukup.

Signál z ministerstva

Od náročnosti realizace se odvíjí i cena. „U akumulačních kamen, vícegeneračních topidel, které váží několik tun a jsou centrem příbytku, cena začíná na 300 tisících korunách,“ upozorňuje Soukup.

„V hobby marketu se dá topidlo pořídit za jednotky až desítky tisíc korun, ale to jsou přímotopy vhodné třeba na přechodné bydlení, chaty a chalupy. Do příbytku na trvalé bydlení chci topidlo, které bude vytápět dům kontinuálně po celé topné období od podzimu do jara. V kamnech se topí jednou denně nebo jednou za dva dny podle toho, jaký je tepelný spád. Není to topidlo, u kterého sedíte a přidáváte do něj dřevo. Jednou denně do něj vložíte třeba osm polínek, škrtnete, zapálíte a jdete od toho pryč,“ vysvětluje Soukup.

Vzhledem ke statisícovým nákladům je zařazení individuálních akumulačních kamen do programu Nová zelená úsporám spíš symbolického charakteru. Domácnost na ně může získat dotaci maximálně 45 tisíc korun. „Dotace je zlomkem celkové částky, ale zároveň jde o důležitý signál z pohledu ministerstva životního prostředí, že i toto topidlo je srovnatelné s ostatními typy podporovaných zdrojů,“ dodává Valdman.