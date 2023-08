Na papíře milionové, v reálu neprodejné. Statisíce rodinných domů chátrají

Tyto nemovitosti většinou obývají lidé v důchodovém věku či mladé rodiny, které je zdědily. Jejich domy jsou nezateplené a ve špatném technickém stavu, často na hranici životnosti, či dokonce za ní. Potřebné rekonstrukce by je však v řadě případů stály skoro jako nový dům, někdy i více.

Hodnota těchto nemovitostí se teoreticky šplhá do milionů, ale ta tržní je zlomková, právě kvůli technickému stavu či umístění ve špatně dostupné lokalitě.

Podle analýzy iniciativy ZateplujemeČesko.cz, která sdružuje největší profesní organizace zaměřené na renovace a zateplování budov, většina rodinných domů byla postavena do roku 1980, přičemž zhruba 75 procent z nich neprošlo zásadní renovací ani komplexním zateplením. Tehdy bylo postaveno 56 procent rodinných domů.

To znamená 955 tisíc rodinných domů z celkem 1,7 milionu obydlených rodinných domů. Většina těchto nemovitostí se nachází na vesnicích v nízkopříjmových regionech.

„Tyto rodinné domy jsou ve většině případů ve velmi špatném technickém stavu, a navíc extrémně energeticky náročné. Vytápění elektřinou nebo plynem stojí ročně desítky tisíc korun. Potřebují proto kompletní rekonstrukci a zateplení, což obvykle vyžaduje investici dva až čtyři miliony korun, tedy často i více, než je současná tržní hodnota nemovitosti. V mnoha případech se více než rekonstrukce vyplatí dům zbourat a postavit nový,“ říká Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, která je členem iniciativy ZateplujemeČesko.cz.

Špatný stav budov

Starší budovy, do kterých se po čtyřicet let dostatečně neinvestovalo, jsou ve špatném technickém stavu a přestávají plnit svou funkci. To se týká i důležitých konstrukčních prvků, jakými jsou střecha a obvodové stěny budovy.

„Nejde jen o střechy a fasády domů, ale i o okna, elektroinstalace, rozvody a podobně,“ vyjmenovává Pavel Svoboda, předseda Cechu pro zateplování budov.

Pro obyvatele to představuje řadu rizik: stoupající náklady na energie, ohrožení zdraví kvůli vlhku a šíření plísní nebo snižování hodnoty nemovitosti. „Mnoho jich je navíc na hraně, či dokonce za hranou životnosti, což se dá změnit komplexní renovací, a navíc lze snížit náklady na energie až o 70 procent,“ dodává Pavel Zemene ze Sdružení EPS ČR.

Renovace po částech

Z dostupných průzkumů vyplývá, že dvě třetiny Čechů renovují svoje domy po částech. Hlavní bariérou pro komplexní opravu je především nedostatek vlastních financí a obavy z náročnosti stavebních prací či z dočasného omezení komfortu bydlení.

„Přitom komplexní renovací by mohly dosáhnout jak na nejvyšší dotace, tak největších energetických úspor a ušetřit tak až 70 procent nákladů na vytápění, tedy několik desítek tisíc ročně, a dům mít rozkopaný jen jednou. Dále je třeba uvést i multiplikační finanční efekt takovéto dotační investice do státního rozpočtu v delším časovém horizontu,“ dodává Svoboda.

Je proto v zájmu státu komplexní rekonstrukce podporovat, o což se dlouhodobě snaží i dotační program Nová zelená úsporám, který jako kontinuální stabilně běží od roku 2015, uvádí iniciativa.

„Možnost zažádat až o milion korun na komplexní zateplení, kdy se však nejedná o fixní částku, ale o podporu na jeden metr čtvereční zateplení, z programu Nová zelená úsporám, například Oprav dům po babičce, považujeme za smysluplné, a to zejména s ohledem na stav bytového fondu na venkově. Bez podobných dotačních titulů jsou domy na venkově v chudších regionech v dohledné době jen těžce opravitelné,“ uzavírá architektka Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Dotace pokryje i třetinu nákladů

S rekonstrukcemi starých domů nyní pomáhají státní podpory z fondu Nová zelená úsporám a to včetně nejnovějšího programu Oprav dům po babičce, kdy žadatelé získají až jeden milion korun.

Podle analýzy v případě dobrého technického stavu domu rekonstrukce obvykle začíná na zhruba dvou milionech korun, kdy se pouze zateplí stěny a střecha domu, vymění okna a topný systém. Vyšplhat se ale může na čtyři miliony a výše u starých nemovitostí, kde je potřeba sanovat vlhké zdivo, udělat nové hydroizolace, zajistit statiku domu, zpevnit nedostatečné základy domu, zvýšit nosnost stropních konstrukcí, opravit zničené krovy a vyměnit střešní krytinu.

„V druhém případě je na zvážení, jestli takovou nevyhovující budovu nestrhnout a nepostavit dům znovu. Může to vyjít levněji, a navíc i poskytnout vyšší komfort bydlení díky lépe navrženým dispozicím. Týká se to zejména rozměrově předimenzovaných staveb nebo staveb původně koncipovaných jako hospodářské,“ vysvětluje Kubů.

Příklad z praxe

Rodinný podsklepený dům o dvou nadzemních podlažích se šikmou střechou. Obytná (vytápěná) plocha je 245 metrů čtverečních. Úspora energie na vytápění po komplexním zateplení a instalaci tepelného čerpadla představuje 88 procent. V každém případě je potřeba počítat s tím, že dotace obvykle pokryje čtvrtinu, maximálně třetinu nákladů na renovaci domu. U kompletních rekonstrukcí starých domů se mohou objevit vícenáklady na další opatření, například statiku domu či hydroizolace, která s energetickou úsporou přímo nesouvisí, ale jsou nutná pro zajištění fungování domu.