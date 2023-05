Novou zelenou úsporám čeká pauza. Experti radí žádost o dotaci podat teď

Dotace na soláry, zateplení a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám se dosud financovaly z Národního plánu obnovy, jenže tam už peníze došly. Než se od září začnou čerpat z Modernizačního fondu, kde má ministerstvo životního prostředí připraveno 55 miliard korun, vyhlásil stát „dotační prázdniny“.

„Není na co čekat. Pokud někdo soláry na střechu chce, tak by měl instalační firmu kontaktovat co nejdříve. Je možné, že po prázdninách bude o nový dotační systém velký zájem,“ míní Jan Krčmář, ředitel Solární asociace.

Například společnost Woltair garantuje klientům, že dotaci vyřeší za současných podmínek při uzavření smlouvy do 5. června. Každopádně vždycky platí, že je potřeba porozhlédnout se po trhu a nechat si udělat nabídku od více firem. Tomu, kdo nechce čekat do září, zbývá už jen pár dnů, než se dveře k dotaci na dva měsíce zavřou.

Žádost lze stáhnout

Ministerstvo slibuje jednodušší pravidla, ale jejich konkrétní podobu zatím nepředstavilo. „Doporučuji podat žádost před dotačními prázdninami. Zatím nikdo nedokáže říct, jak přesně se nová pravidla budou lišit od těch původních a zda si s novými podmínkami třeba nepohoršíte. Je to zbytečný krok do nejistoty a zbytečně dlouhé čekání na vyplacení dotace,“ uvádí expertka na dotace ze společnosti Woltair Klára Zíková.

Obecné obrysy programu ministerstvo životního prostředí prezentovalo pouze v tiskové zprávě a prezentaci. „Kdyby se ukázalo, že nové podmínky jsou pro vás nakonec výhodnější, je možné žádost v aktuální vlně před jejím vyplacením stáhnout a podat ji znovu v rámci nových podmínek,“ upozorňuje expertka.

„Doporučoval bych podat žádost teď, nechat si ji předschválit a pak požádat o čerpání až třeba v červenci či v srpnu,“ přitakává předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký. Lidé, kteří podají žádost ještě před 30. červnem, budou moct stavět fotovoltaiku podle starých podmínek, což se podle něj v některých případech vyplatí.

„Když mám fotovoltaiku a například nabíječku na elektroauta, tak mám bonus 10 tisíc korun. To už od září platit nebude, takže bych radši žádal v rámci stávající výzvy,“ míní Hradecký.

Obecně se podmínky mají spíš zlepšit. Nebude nutné Státnímu fondu životního prostředí dokládat faktury a ve většině případů ani projektovou dokumentaci.

28. dubna 2023

„U technologií nebude požadována vůbec, u renovací jen nákresy půdorysů a řezů a číslo průkazu energetické náročnosti budovy. Pouze u nové výstavby bude požadována projektová dokumentace v rozsahu jako u rekonstrukce, umístění na pozemku a zakreslení případných umístění zdrojů energie,“ vysvětluje mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová. Díky zjednodušenému papírování se má dle ministerstva zkrátit doba vyřizování žádostí. Aktuálně činí 21 dní.

Novostavby mají být úspornější

Změny v programu Nová zelená úsporám by měly vést rovněž k tomu, že na ně dosáhne více lidí. Aktuálně to funguje tak, že domácnost nejdříve projekt financuje sama a teprve po postavení dojde k vyplacení zhruba 50procentní dotace. Od září by mělo být možné podporu vyplácet formou záloh, což by pomohlo lidem s menším finančním polštářem.

Z programu bude možné nově částečně zaplatit výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla. Doteď se Nová zelená úsporám vztahovala jen na výměnu kotlů na uhlí a další tuhá paliva.

Podle Hradeckého bude také možné použít dotaci na fotovoltaiku postavenou na střeše ještě nezkolaudované novostavby. „Představte si, že budete mít fotovoltaiku integrovanou do střešní krytiny. Když ji nenainstalujete před kolaudací, tak vám to ani nezkolaudují, protože nebudete mít úplnou střechu. Jenže když ji nainstalujete, tak nemáte nárok na dotaci, protože jste vynaložili náklady před kolaudací. To se má od září změnit,“ vysvětluje Hradecký.

Na druhou stranu se ovšem zpřísní podmínky, pokud jde o energetickou náročnost novostavby. Nově postavený dům bude muset být takzvaně pasivní, tedy bude muset být schopný fungovat s minimální spotřebou tepla. Konkrétně jde o 15 kilowatthodin tepla na metr čtvereční obytné plochy za rok.

Jistou obavu mezi lidmi z branže vzbuzuje i vládní konsolidační balíček. Podle vyjádření resortu životního prostředí by se ale Nové zelené úsporám dotknout neměl. „Chystaný konsolidační vládní balíček se nijak nedotkne žádných dotací ministerstva životního prostředí,“ tvrdí mluvčí Lucie Ješátková.