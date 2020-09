Černošskou hvězdu Star Wars nahradili v reklamě Číňanem, musí se mu omluvit

„Hluboce se za to omlouváme. Byla to chyba místní realizace kampaně Johna Boyegy,“ uvedla společnost ve stanovisku pro The Hollywood Reporter. „John je velký umělec s obrovskou osobní vizí. Koncept videa stál na jeho osobních zkušenostech a neměl být replikován,“ přiznává Jo Malone. V reklamním spotu se Boyega vrací ve vzpomínkách do rodné londýnské čtvrti a ještě dál - ke svým nigerijským kořenům.



Britský herec, známý z pokračování ságy Star Wars, je od minulého roku hlavním ambasadorem značky. Postup firmy ani následnou omluvu zatím pro žádné zahraniční médium nekomentoval. Na Twitteru však sdílel čínskou verzi reklamy s emotikony, jež obrací oči v sloup.

„Ačkoli jsme okamžitě podnikli příslušné kroky a odstranili místní verzi kampaně, uvědomujeme si, že ho to mohlo urazit a ranit. Respektujeme Johna a podporujeme jak naše partnery, tak fanoušky po celém světě. Bereme tento přešlap vážně a pracujeme společně jako značka na tom, abychom se posouvali dopředu,“ uvádí firma, jež je dceřinnou společností značky Estée Lauder.

Není to poprvé, co čínský trh upozadil tohoto britského herce. V roce 2016 představilo Disney pro čínské fanoušky upravený filmový plakát k filmu Star Wars: Síla se probouzí. Na něm je postava Finna, jehož John Boyega představuje, viditelně zmenšená v poměru k ostatním hvězdám filmu. Další afroameričtí herci z plakátu zmizeli úplně.

Možná i kvůli tomu měl Boyega nedávno proslov na jednom z protestů Black Lives Matter, v němž vyzýval filmové společnosti, aby přestaly afroamerické herce „tlačit na stranu“.