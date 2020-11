Podnikatelů, kteří nedokážou splácet, bude málo, věří Juchelka z KB

Vláda slíbila na začátku koronavirové krize více než bilion korun na podporu české ekonomiky. Pomoc, která cílila především na zaměstnanost a posílení likvidity rodin a firem, podle Juchelky vnesla důležitý klid do nastalé situace. „Vláda se buďto pomocí přímých peněz nebo garantovaných úvěrů snaží podpořit likviditu ve firmách,“ řekl.

Přímá opatření podle něj zafungovala, důkazem může být situace na trhu práce, která není nijak dramatická. Nezaměstnanost v České republice stoupla z jarních 3,1 na současných 3,7 procenta. „Program antivirus funguje, můžeme k němu vznést kritiku, ve svém celku ale pomáhá,“ myslí si.

„Vývoj nezaměstnanosti potvrzuje, že zapůsobila opatření, která šla přímo za zaměstnanci a živnostníky. Tedy programy Antivirus a Pětadvacítka,“ řekl šéf Komerční banky, který je rovněž členem Národní ekonomické rady vlády.

Programy Covid I a Covid II se podle Juchelky vyčerpaly, v Covidu III je momentálně distribuováno asi 15 až 18 miliard korun.

Oslabení poptávky po tomto typu pomoci si generální ředitel Komerční banky vysvětluje tím, že bankovní domy nepřestaly poskytovat i standardní úvěry, a tak je podnikatelé i domácnosti využívají. „U spotřebitelských a hypotečních úvěrů dochází k obrovskému nárůstu,“ dodal.

Na začátku podle Juchelky vyhověla Komerční banka s úvěry Covid III skoro všem, kteří splnili podmínky a dokázali, že je vládní opatření připravila o výdělek. Mnoho z nich však radši úvěr nevezme a úkony odkládá. Úvěr je pro mnohé zájemce méně atraktivní, protože se musí vrátit i s úrokem, uvedl.

Krize přináší strukturální problém

Mnozí podnikatelé na úvěry nedosáhnou a od banky slyší: „Nepodnikáte v perspektivním odvětví.“ Jan Juchelka však namítá, že banky ke každému žadateli přistupují individuálně a snaží se mu nabídnout pomoc a řešení. „Máme zájem, aby podnikatelé tyto programy čerpali,“ řekl.



Juchelka se rovněž zamýšlel nad dopady konce plošného moratoria na splácení úvěrů. To fungovalo do října. „Je důležité, aby banka udržovala aktivní vztah s klientem. My jsme obvolali tisíce klientů, kterých jsme se ptali na jejich možnosti ještě před koncem moratoria. A bylo velmi malé množství množství lidí, kteří se dostali do problémů se splácením,“ řekl Juchelka pro CNN Prima News. Šlo podle něj o jednotky procent.

Očekává, že se pouze přibližně o jedno procento zvýší v roce 2021 počet klientů, kteří nebudou schopni splácet. Odklady splátek Komerční banka nabízela už před zavedením plošného moratoria, a bude v tom pokračovat, ujistil její ředitel.

Krize podle něj přináší strukturální problém. „Jsou firmy, které ty dva lockdowny budou hůře rozdýchávat. Otázka je, co se bude dít po této krizi, jaký z těch oborů bude mít budoucnost,“ míní.

Národní ekonomická rada vlády podle Juchelky chystá doporučení pro vládu, jak by měla vylepšit strukturu české ekonomiky. Jedním z prvků bude podle něj digitalizace.

„Chceme posílit digitalizaci, což v konečném důsledku bude znamenat více pracovních míst v nových oborech, i napříč těmi stávajícími,“ uzavřel Juchelka s tím, že budoucnost mají i tradiční české průmyslové firmy. A to zejména v případě, že využijí možnosti, které digitalizace nabízí.

