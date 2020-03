Vláda je optimistická, schodek bude mnohem vyšší, říká ekonom

Vládní programy, které zahrnují pomoc zaměstnancům i firmám, podle vlády zvýší letošní schodek na 200 miliard korun.

To je podle Jana Bureše z Patria Finance příliš optimistická vize. Společnost z bankovní skupiny ČSOB počítá spíš se scénářem uvolnění karanténních opatření až koncem druhého kvartálu (tedy v červnu), eventuálně až začátkem třetího čtvrtletí. To by však mnohem víc zatížilo státní kasu.

„Jsme skeptičtější, pokud karanténa bude odbourávána až na konci druhého kvartálu, nebo na začátku třetího kvartálu a kurzarbeit (náhrada mezd zaměstnancům, kteří jsou doma, pozn redakce) poběží naplno, bude se schodek pohybovat v řádu vyšších stovek miliard korun,“ řekl na konferenci, kterou iDNES.cz vysílá živě.

Krize přišla náhle a nečekaně. Ukazují to i prognózy vývoje ekonomiky. „V tomto roce počítáme s propady české a německé ekonomiky o 8 až 9 procent,“ odhadl Bureš. Ve druhém čtvrtletí se v případě Německa mohou propady HDP pohybovat kolem 20 procent.

Ekonom se k situaci vyjadřoval už před týdnem, kdy měl značně optimističtější pohled. Situace se však zhoršuje každým dnem a vlády přitvrzují s opatřeními, která mají šíření pandemie zabránit. Zatímco před týdnem se ještě počítalo s propadem zejména služeb a dopravy, nyní je už jasné, že šrámy utrpí i průmysl včetně automobilek.

„Nejistota je v tuto chvíli skutečně extrémní. Náklady spojené se zavedením karanténních opatření se odhadují velice složitě. Už teď však víme, že budou výrazně a minimálně srovnatelné s tím, co bylo po pádu Lehman Brothers,“ odhadoval ekonom 17. března.