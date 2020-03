Světová ekonomika se z dopadů koronaviru bude zotavovat roky, tvrdí OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) začátkem března varovala, že růst světové ekonomiky by letos kvůli koronaviru mohl činit pouze 1,5 procenta, zatímco dříve jej odhadovala na 2,9 procenta. Gurría uvedl, že toto varování se nyní zdá být příliš optimistickým. Řada předních světových ekonomik se podle něj dostane do recese, která se definuje jako dvě čtvrtletí poklesu hrubého domácího produktu (HDP) za sebou.



„I když nenastane celosvětová recese, přijde nulový či záporný růst v mnoha ekonomikách světa, včetně těch větších,“ uvedl Gurría. „Nebude to znamenat jen slabý růst v letošním roce, ale také to, že k zotavení bude zapotřebí delší doba,“ dodal.

Šéf OECD vyjádřil nesouhlas s myšlenkou, že hospodářské oživení bude mít na grafech podobu písmene V, tedy krátkého a prudkého propadu ekonomické aktivity následovaného rychlým a silným růstem.

„Teď víme, že to nebude ‚V‘. V nejlepších případech se to spíše bude podobat písmenu ‚U‘ s dlouhým dnem, které bude předcházet oživení,“ řekl. „Pokud dnes učiníme správná rozhodnutí, můžeme zabránit, aby to vypadalo jako ‚L‘,“ dodal.



Je to v poválečné historii bezprecedentní

Gurría vyzval vlády, aby přestaly dbát na dluhová pravidla a využily veškeré prostředky k řešení krize kolem koronaviru. Varoval nicméně, že vyšší rozpočtové deficity a rostoucí dluhy budou mít po řadu let negativní vliv na silně zadlužené země.

Investiční banka Goldman Sachs předpověděla, že globální reálný HDP v letošním roce klesne zhruba o procento. „Koronavirus, nebo přesněji reakce na tuto krizi, představuje fyzické omezení ekonomické aktivity, které je v poválečné historii bezprecedentní,“ uvedla banka.

Goldman Sachs počítá ve druhém čtvrtletí ve vyspělých ekonomikách s „velmi prudkým“ poklesem reálného HDP. Ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou světa, propad odhaduje na 24 procent. To představuje více než dvojnásobek ve srovnání s doposud nejvýraznějším poklesem v poválečné historii, upozornila agentura Reuters.

Koronavirus stáhne Evropu do recese

Negativní hospodářské dopady koronaviru stáhnou evropskou ekonomiku do recese, ve druhém pololetí by se však měl hrubý domácí produkt (HDP) vrátit k růstu. V rozhovoru se španělskou televizí La Sexta to řekl viceprezident Evropské centrální banky (ECB) Luis de Guindos.

„Domnívám se, že první pololetí bude velmi špatné. Evropa vstoupí do recese,“ řekl de Guindos. „Věřím ale, že ve druhém pololetí uvidíme růst,“ dodal. Prohlásil také, že ECB učiní vše potřebné v boji proti ekonomickým dopadům koronaviru, a poukázal na potřebu zabránit v Evropě dluhové krizi.

ECB už v reakci na koronavirovou krizi ohlásila řadu stimulačních opatření, včetně rozsáhlých nákupů dluhopisů a nabídky mimořádně levných úvěrů pro komerční banky. Snaží se tak udržet náklady podniků i vlád na půjčky na nízké úrovni, poznamenala agentura Reuters.