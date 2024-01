České jaderné elektrárny loni vyrobily méně elektřiny, obě procházejí modernizací

Vyplývá to z údajů, které v pondělí ČTK poskytli zástupci obou elektráren.

Jaderná elektrárna Temelín, která je největším výrobcem elektřiny v zemi, dodala minulý rok 16,1 TWh, z dukovanské elektrárny plynulo 14,3 TWh elektrického proudu. Obě jaderné elektrárny loni pokryly přibližně polovinu spotřeby elektřiny v zemi. Historicky měly čtvrtou nejvyšší výrobu.

„Prioritou je pro nás bezpečnost a stabilita, nechceme prvoplánově trhat rekordy. Obě elektrárny navíc připravujeme na nejméně šedesátiletý provoz. Odstávky tak už zdaleka nejsou jen o výměně paliva, ale především o řadě modernizačních programů a kontrol,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Temelín překonal v roce 2023 podruhé za sebou hranici výroby 16 TWh. Loňská produkce 16,1 TWh podle společnosti ČEZ představuje třetí nejvyšší výrobu jihočeské jaderné elektrárny od jejího spuštění v prosinci 2000. „Letos nás čekají z důvodu dalších modernizací o něco delší odstávky, kvůli kterým očekáváme nepatrně nižší výrobu. Ta ale bude kompenzována vyšší výrobou v dalších letech,“ uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml. V roce 2022 dodala elektrárna do sítě 16,3 TWh elektrického proudu.

Dukovanská elektrárna v minulém roce vyrobila 14,3 TWh elektřiny, zatímco v roce 2022 to bylo 14,7 TWh. Výrobní hranici 14 TWh překonala první jaderná elektrárna v republice potřinácté. Poprvé se to energetikům v Dukovanech povedlo v roce 2006, uvedl provozovatel.

Podíl jaderných elektráren na české spotřebě elektřiny v posledních letech roste, uvedla firma ČEZ. Obě elektrárny postupně přechází na delší palivové cykly. V případě Dukovan to je 16 měsíců a u Temelína 18 měsíců.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Čtyři bloky dukovanské jaderné elektrárny byly postupně zprovozněné v letech 1985 až 1987. Na konci loňského října dostala firma ČEZ finální nabídku na stavbu nového dukovanského bloku od tří zájemců, severoamerické společnosti Westinghouse, korejské KHNP a francouzské EDF. Spolu s tím uchazeči podali i nezávazné nabídky na další tři reaktory. Vyhodnocování by mělo trvat do konce letošního února, kdy konečné pořadí nabídek dostane vláda. Nový blok by měl být v Dukovanech dokončený do roku 2036.