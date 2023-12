Nové bloky Temelína budou velká výzva, ale přijmeme ji, říká šéf Sigmy

„V září roku 2011 jsem nastoupil a v říjnu už jsem letěl do Indie připravovat velký závlahový projekt,“ vzpomíná.

Váš život se točí kolem čerpadel. Jak tyto stroje ovlivňují náš život?

Málokdo si to uvědomuje, ale čerpadlo ovlivňuje náš život ze strojů možná nejvíce. Ráno vstanete - bez čerpadla by netekla voda z kohoutku, nerozsvítíte světlo, u čerpací stanice nenatankujete benzin, a ani auto se bez palivového čerpadla nerozjede. Nebylo by možné těžit ropu, bez čerpadel se neobejde energetika, zemědělství, těžba surovin. Těch oblastí je nepřeberně. Určitě jde o jeden z nejpoužívanějších strojů. Jeho neustálým zdokonalováním a zvyšováním účinnosti je zároveň možné významně ušetřit.