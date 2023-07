Premiér Petr Fiala okomentuje klesající inflaci. Sledujte živě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Meziroční růst cen v červnu podle Českého statistického úřadu dosáhl 9,7 procenta. Meziměsíčně pak ceny vzrotly o 0,3 procenta.

Na zpomalování tempa růstu cen podle ekonomů působí srovnávací základna loňského roku, projevuje se ale i silná koruna a nižší poptávka. V květnu byla ještě meziroční inflace 11,1 procenta.

V nadcházejících měsících by inflace podle analytiků měla dál zpomalovat. Předpokládá to i prognóza České národní banky (ČNB), podle které by se ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku inflace měla dostat na dvouprocentní cíl.