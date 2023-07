Inflace zamířila pod dvoucifernou hodnotu. V červnu zvolnila na 9,7 procenta

Přesně se svým odhadem trefili analytici Raiffeisenbank. „Meziroční inflaci za červen odhadujeme na 9,7 procenta. K dezinflačnímu procesu nejvíce přispívají klesající ceny pohonných hmot, které v meziročním srovnání byly nižší o více než 20 procent. Důvodem je vysoká srovnávací základna z loňského roku, kdy ceny pohonných hmot během léta atakovaly svá historická maxima,“ očekávali.

Inflace by podle očekávání analytiků měla zvolňovat také v dalších měsících. Myslí si to například analytici České spořitelny. V červenci se podle nich inflace sníží na 8,6 procenta a v srpnu na 8,2 procenta. Předpokládají, že na počátku příštího roku by se mělo tempo růstu cen dostat ke třem procentům, tedy do blízkosti dvouprocentního inflačního cíle České národní banky (ČNB).

Podle premiéra Petra Fialy je inflace pod hranicí deseti procent také díky krokům vlády. „Můžeme přinést dobrou zprávu všem občanům. Díky zásadnímu úsilí naší vlády se podařilo inflaci dostat na jednocifernou hodnotu,“ řekl Fiala.

„Naposledy jsme ji měli v lednu 2022, tedy krátce po nástupu naší vlády. Zdědili jsme po Babišově vládě prudce zvyšující se inflaci,“ sdělil Fiala s tím, že červnovému zvolnění pomohly konkrétní kroky vlády, jako je snížení cen energií i vládní úspory a seškrtání výdajů. Podle premiéra vláda zároveň tlačí i na prodejce nafty, benzinu a dalších komodit, aby za ně občané neplatili víc než v okolních zemích. I to má tlačit inflaci níž.

Páté zvolnění v řadě

„V červnu spotřebitelské ceny již popáté zmírnily svůj růst. Nižší růst cen byl naposledy zaznamenán v prosinci 2021, a to ve výši 6,6 procenta. Zpomalení růstu cen bylo ovlivněno zejména vývojem v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení,“ komentoval meziroční vývoj spotřebitelských cen Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Zlevnění podle statistiků táhly zejména potraviny a nealkoholické nápoje. Růst v meziročním srovnání zpomalily zejména ceny masa. Ty oproti červnu loňského roku zvolnily na necelých pět procent. V květnu přitom vykázaly téměř devítiprocentní růst oproti stejnému období předchozího roku. Zpomalilo také například zdražování sýrů a tvarohů na deset procent z květnových 16,1 procenta. Ceny olejů a tuků dokonce přešly z květnového růstu o dvě procenta v pokles o 4,3 procenta v červnu.

V oddíle bydlení v uplynulém měsíci zpomalily svůj meziroční růst ceny výrobků a služeb určených pro běžnou údržbu bytu na rovných deset procenta z květnových 12,4 procenta nebo zemního plynu na 39,8 procenta z květnových 47,6 procenta.

