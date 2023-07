KOMENTÁŘ: Cimrman a šampionát v inflaci. S premiérem nesouhlasí většina ekonomů

Když letos v lednu čeští hokejisté do 20 let vyválčili na mistrovství světa stříbro, vyťukal vládní mluvčí Václav Smolka na Twitter: „Hokejové medaile za 4 roky vlády Andreje Babiše: 0. Hokejové medaile za rok vlády Petra Fialy: 3.“ Kromě „dvacítky“ měl na mysli ještě loňský bronz „áčka“ a bronz ženské reprezentace. Bylo to poněkud směšné. Na druhé straně to názorně ukázalo, kterak Fialův kabinet pracuje s fakty, zásluhami či vinou.

Tuzemská inflace je stále jednou z nejvyšších v celé Evropě. Podle analýzy online investiční platformy Portu bylo Česko ve výši inflace deváté z jednačtyřiceti evropských států, oproti květnu si navíc pohoršilo o čtyři příčky.